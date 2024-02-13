الجيش الروسي يخترق الدفاعات الأوكرانية في مدينة أفدييفكا ويحقق تقدمًا مهمًا

تمكن الجيش الروسي بعد أربعة أشهر من القتال من اختراق الدفاعات الأوكرانية في مدينة أفدييفكا.

وقد تقدم الجيش الروسي بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة في المدينة التي تقع إلى الشمال من عاصمة إقليم دونيتسك، حيث سيطر على مناطق الشمال والشرق والجنوب.

ويعد تقدم القوات الروسية نحو البحيرة الزرقاء ووسط المدينة وسيطرتها على خطوط السكك الحديدية والمنازل الصيفية بينهما، ثم توجهها إلى أقصى غرب المدينة حيث يقع طريق الإمداد الرئيسي للقوات الأوكرانية في المربع التاسع، تقدمًا بارزًا خلال اليومين الماضيين، وتعد هذه المنطقة شبه حصينة في المدينة وتعد مقرًا رئيسيًا للحامية الأوكرانية.

ومع سيطرة الجيش الروسي على مصنع مواد البناء والطريق الرئيسي للإمداد فقد أصبحت منطقة مصنع الفحم في شمال المدينة (حيث يتمركز الجيش الأوكراني) منعزلة عن الجنوب حيث يقع مقر الحامية الأوكرانية الرئيسي، وتتواصل الضغوط على القوات الأوكرانية من الجنوب والجنوب الغربي.

وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أنه تم طلب الانسحاب من قوات الجيش الأوكراني في المدينة، مع خشية أن تقع المدينة في حصار من القوات الروسية، خاصةً مع تقدم القوات الروسية نحو الجنوب الغربي من أفدييفكا، وهو طريق مهم يمكن استخدامه كطريق آخر للإمداد للقوات الأوكرانية.

وتشير التقارير إلى أن القوات الروسية بدأت بالدخول إلى بلدة برفومايسكا غربي أفدييفكا، مما يُهدد بتطويق القوات الأوكرانية في أفدييفكا التي كانت تشكل مصدر إزعاج لمدينة دونيتسك، حيث كانت تستخدم لإطلاق القذائف على العاصمة الإقليمية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.