أخبار عالمية

الجيش الروسي يتقدم في باخموت وأفدييفكا غرب أوكرانيا

عبد الرحمن عياد

تقدمت القوات الروسية في عدة جبهات في أوكرانيا، وتحديدًا في المناطق الغربية من باخموت وأفدييفكا، ووفقًا للتقارير فقد تم تحقيق تقدم ملحوظ في هذه المناطق.

الجيش الروسي يتقدم في باخموت وأفدييفكا غرب أوكرانيا

الجيش الروسي يتقدم في باخموت وأفدييفكا غرب أوكرانيا

ففي جبهة أفدييفكا التي تقع في مقاطعة دونيتسك، تم تقدم القوات الروسية نحو الغرب من المدينة، حيث سيطرت على بلدة سيفريني، وتواصلت تقدمها غربًا باتجاه تونينكي.

أما في الجبهة الشمالية فقد تم تقدم القوات الروسية من منطقة مصنع فحم الكوك، الذي تم الاستيلاء عليه سابقًا باتجاه أورليفكا، ولكنها لم تصلها بعد.

 

قوات أوكرانية
قوات أوكرانية

 

وفيما يتعلق بجبهة باخموت فقد تقدمت القوات الروسية نحو إيفانيفسكي، حيث تم اجتياز الخطوط الدفاعية إلى الشرق من البلدة، وتقدمت نحو أحيائها الشرقية.

وقد سبق للقوات الروسية أن سيطرت على مدينة أفدييفكا بعد أشهر من المعارك العنيفة.

وفي إعلان أصدرته وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس الماضي فقد أكدت سيطرة القوات الروسية على قرية بوبيدا، التي تقع جنوب مدينة مارينكا.

وبسيطرتها على بوبيدا فقد تم فتح الطريق أمام القوات الروسية للتوجه نحو القرى الاستراتيجية في الجنوب، مثل كوستانتينفكا وأوغلدار.

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of عبد الرحمن عياد
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


من مقالات الكاتب:
وزراء إسرائيليون يدعون لإحراق لبنان بعد الهجمات الصاروخية من حزب الله
اترك رد



جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.