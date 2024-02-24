تقدمت القوات الروسية في عدة جبهات في أوكرانيا، وتحديدًا في المناطق الغربية من باخموت وأفدييفكا، ووفقًا للتقارير فقد تم تحقيق تقدم ملحوظ في هذه المناطق.

الجيش الروسي يتقدم في باخموت وأفدييفكا غرب أوكرانيا

ففي جبهة أفدييفكا التي تقع في مقاطعة دونيتسك، تم تقدم القوات الروسية نحو الغرب من المدينة، حيث سيطرت على بلدة سيفريني، وتواصلت تقدمها غربًا باتجاه تونينكي.

أما في الجبهة الشمالية فقد تم تقدم القوات الروسية من منطقة مصنع فحم الكوك، الذي تم الاستيلاء عليه سابقًا باتجاه أورليفكا، ولكنها لم تصلها بعد.

وفيما يتعلق بجبهة باخموت فقد تقدمت القوات الروسية نحو إيفانيفسكي، حيث تم اجتياز الخطوط الدفاعية إلى الشرق من البلدة، وتقدمت نحو أحيائها الشرقية.

وقد سبق للقوات الروسية أن سيطرت على مدينة أفدييفكا بعد أشهر من المعارك العنيفة.

وفي إعلان أصدرته وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس الماضي فقد أكدت سيطرة القوات الروسية على قرية بوبيدا، التي تقع جنوب مدينة مارينكا.

وبسيطرتها على بوبيدا فقد تم فتح الطريق أمام القوات الروسية للتوجه نحو القرى الاستراتيجية في الجنوب، مثل كوستانتينفكا وأوغلدار.