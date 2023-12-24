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الجيش التركي يشن غارات جوية على شمال العراق وسوريا بعد مقتل 12 جنديًا

عبد الرحمن عياد

ذكرت وزارة الدفاع التركية أن سلاح الجو التركي قام بتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية على مناطق شمال العراق وسوريا، وذلك ردًا على مقتل 12 جنديًا تركيًا خلال اليومين الماضيين في شمال العراق.
وقد أكدت وزارة الدفاع التركية أن هذه العمليات تمت في العاشرة مساءً بتوقيت جرينتش حيث تم استهداف قواعد ومخابئ ومنشآت نفطية يُعتقد أن مقاتلي حزب العمال الكردستاني يستخدمونها.

الجيش التركي يشن غارات جوية على شمال العراق وسوريا بعد مقتل 12 جنديًا

غارة على مقاتلين تابعين لحزب العمال الكردستاني

ولم يتم الكشف عن المناطق المحددة التي تعرضت للغارات في شمال العراق وسوريا، ولكن من المعروف أن تركيا تستهدف بانتظام مواقع حزب العمال الكردستاني في المنطقة.

وفي وقت سابق قد أعلنت الوزارة عن مقتل 12 جنديًا تركيًا خلال اليومين الماضيين في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
وقد أوضحت الوزارة أن الغارات الجوية التي نفذها الجيش أسفرت عن تحييد ما لا يقل عن 16 مقاتلًا من حزب العمال الكردستاني في اشتباكات مستمرة، وأن سبعة مسلحين قتلوا يوم الجمعة.

وتعتبر حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقد بدأت المعارك بين الحزب والدولة التركية في عام 1984.

وتواصل تركيا بشكل منتظم شن غارات جوية في شمال العراق كجزء من حملتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتمركزين هناك.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي
مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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