الجيش الإيراني ينتقد تركيا.. ما علاقة مروحية رئيسي؟

اعتبر الجيش الإيراني أن المساعدات التركية في البحث عن حطام مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، لم تكن مجدية بالقدر الكافي.

الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - أرشيفية2

وأشار بيان صادر عن هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، الأربعاء الماضي، إلى عدم أهمية دور المُسيرة التركية في العثور على موقع تحطم مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، وفق ما طالعه موقع “نجوم مصرية”.

وجاء في البيان الإيراني، أنه رُغم إرسال تركيا طائرة بدون طيار مزودة بكاميرات رؤية ليلية وكاميرات حرارية، فإنها لم تنجح في تحديد موقع تحطم مروحية رئيسي بدقة.

إيضاحات الجيش الإيراني

تملك كل من طهران وأنقرة ترسانة ضخمة من المسيرات.

وقال الجيش الإيراني، خلال البيان، إنه لم يكن قادرًا على نشر مسيراته المتقدمة على الفور، والمجهزة برادار ذو فتحة تركيبية، إذ كانت متواجدة في الجزء الشمالي من المحيط الهندي.

وأرجعت القوات المسلحة الإيرانية سبب اختيار تركيا للمساعدة في مهمة الإنقاذ، كونها قريبة من موقع الحادث شمال غربي البلاد، مضيفة أن المسيرات التركية تفتقر إلى معدات الكشف ونقاط التحكم تحت السحابة، وفقًا لـ “رويترز“.

كانت وكالة الأناضول التركية قد أوردت، في الساعات الأولى من الاثنين الماضي، أن مسيرة تركية من طراز “أكينجي” قد تمكنت من تحديد مصدر حرارة يشتبه في أنه حطام مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وشاركت إحداثياتها مع إيران.

العثور على حطام المروحية

قالت وكالة “إيرنا” -وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إن الإحداثيات التي شاركتها المسيرات التركية كانت بعيدة 4 أميال (نحو 7 كيلومترات) عن موقع تحطم مروحية رئيسي.

وأشار البيان الإيراني، إلى أن موقع تحطم المروحية قد عُثر عليه، صباح الاثنين، بواسطة قوات الإنقاذ البرية والمسيرات الإيرانية، والتي سُحبت من المحيط الهندي، إذ جرى انتشال جثتي الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية ومسؤول آخر.