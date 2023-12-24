الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل 8 جنود وضباط اليوم.. ونيويورك تايمز تُصدر تقرير صادم لـ تل أبيب

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، مقتل 8 من جنوده وضباطه خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، وفقًا لما كشفت عنه تقارير إخبارية، وباعتراف تل أبيب بوقوع عدد جديد من القتلى، يرتفع العدد الإجمالي للقتلى الإسرائيليين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 485 قتيلًا، من بينهم 154 قتيلًا منذ بدء العمليات العسكرية البرية في القطاع، في الوقت الذي تدخل في الحرب على القطاع يومها التاسع والسبعين، وسط مطالبات دولية بضرورة وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين وسرعة التوصل إلى اتفاق هدنة.

تفاصيل كمين الشجاعية الذي أوقع قتلى من الجيش الإسرائيلي

مقتل 8 جنود إسرائيليين

يأتي اعتراف إسرائيل اليوم بمقتل 8 جنود وضباط من القوات المشاركة في الحرب في غزة، بعد يوم واحد من اعترافها بمقتل 5 آخرين، في الوقت الذي ترى فيه حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، أن تل أبيب تتكتم عن الإعلان على العدد الحقيقي للقتلى والمصابين لخداع الرأي العام الإسرائيلي، لافتة إلى أنه توقع يومًا الكثير من القتلى والمصابين من خلال استهداف الآليات العسكرية وتجمعات الجنود وقنص بعضهم، بالإضافة إلى الكمائن التي توقع الكثير من الضحايا خلال المعارك في شمال ووسط وجنوب القطاع.

جدير بالذكر أن إسرائيل أشارت إلى أن 5 جنود قتلوا بينما أصيب 5 جنود آخرين من وحدة الاستطلاع التابعة للواء “جفعاتي”، تزامنًا مع سحب لواء جولاني الأشهر من القطاع، وسط تقارير تشير إلى إعادة ترتيب صفوفه بعد الخسائر البشرية الكبيرة الذي تعرض لها مؤخرًا.

وفي بيان جديد لكتائب عزي الدين القسام الجناح العسكري لحماس، قالت فيه إن رجالها تمكنوا من قتل 5 جنود بكمين داخل أحد الأنفاق في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، بعدما قاموا باستدراج 5 جنود من وحدة يهلوم داخل أحد الأنفاق القسامية، وبمجرد دخولهم النفق تم تفجيره والقضاء عليهم من نقطة صفر، كما نجح عناصرها في تدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، بما فيها 5 دبابات على الأقل، بعد إعادة استخدام صاروخين بزنة طنين غير منفجرين أطلقتهما إسرائيل على القطاع في وقت سابق.

وتقرير صادم من نيويورك تايمز

ومن ناحية أخرى، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تقريرًا جديدًا للصحفي الأميركي البارز توماس فريدمان، أشار فيه إلى أن الوقت قد حان لنهاية الحرب في غزة، لافتًا إلى أن تل أبيب لم ولن تنجح في تحقيق أهدافها المرجوة، مطالبًا الرئيس الأميركي جو بايدن، باتخاذ موقف صارم من دعم بنيامين نتنياهو، وأن يطالبه بالقيام بإعلان النصر في غزة، ثم تنهي الحرب وتعود أدراجها، واصفًا رئيس الحكومة الإسرائيلية بأنه يضع أولوية حاجاته الانتخابية فوق مصلحة الإسرائيليين، ولم ينجح حتى الآن في تحرير أسراه بالقوة، بل يتطلب منه عقد صفقة مع حماس للحصول عليهم وتحريرهم من أسرهم.