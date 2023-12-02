الجيش الإسرائيلي ينشر خرائط لتهجير سكان غزة ويدمر المنازل

في مواجهة استئناف العمليات القتالية بين الجيش الإسرائيلي وحماس في قطاع غزة فقد طلب الجيش الإسرائيلي من سكان المناطق الشمالية في جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة إخلاء منازلهم عبر محورين مركزيين إلى منطقة درج طوبه والمنطقة الغربية بغزة.

أما جنوبًا فقد طالب الجيش بإخلاء مناطق في خربة خزاعة وعبسان وبني سهيلا ومعن والقرارة والتوجه إلى رفح ومنطقة المواصي الإنسانية.

وفيما يتعلق بعدد الشهداء فقد أعلنت حماس أن 240 شخصًا على الأقل قتلوا في القطاع منذ انتهاء الهدنة التي تم التوصل إليها صباح الجمعة.

وقد أصيب أكثر من 650 شخصًا في المئات من الغارات الجوية والقصف المدفعي من البوارج والزوارق البحرية الحربية على مناطق قطاع غزة.

#عاجل سكان قطاع غزة لقد استأنف جيش الدفاع العمل بقوة ضد حماس وباقي المنظمات الإرهابية في قطاع غزة. نرجو إخطاركم بما يلي: في منطقة شمال القطاع: ⭕️سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة.

⭕️سكان جباليا المقيمين في البلوكات الآتية: 1772، 1808، 1811، 961، 963، 760.… pic.twitter.com/kfaAtl3xG1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 2, 2023

وأضافت حماس في بيانها أن القوات الإسرائيلية ركزت على استهداف منطقة خان يونس حيث تم تدمير العديد من البيوت والمباني السكنية التي يسكنها المدنيون.

وقد أوضح الجيش الإسرائيلي أنه شن هجمات على أكثر من 400 هدف في قطاع غزة مما أدى إلى القضاء على المقاتلين وتدمير البنية التحتية بما في ذلك مسجد تم استخدامه كمقر عسكري.

وقد أشار الجيش إلى أن فريق اللواء القتالي 551 قام بتوجيه ضربات على مقاتلين وبنية تحتية تابعة لحماس في منطقة بيت لاهيا وذلك بواسطة نيران الدبابات.

كما نفذت فرقة 215 هجمات مدفعية وجوية شمال قطاع غزة.

في منطقة جنوب القطاع: ⭕️سكان خربة خزاعة وعبسان وبني سهيلا ومعن ⭕️سكان بني سهيلا المقيمين في البلوكات 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 42 ، 45 ، 50 حفاظاً على سلامتكم، إننا ندعوكم لإخلاء منازلكم فوراً والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة في رفح ⭕️سكان القرارة المقيمين في البلوكات الآتية:… pic.twitter.com/p1VD22z9G9 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 2, 2023



ولاحظ الجيش أن مقاتلات اللواء 261 استهدفت أهدافًا من الجو والأرض بما في ذلك مستودع ذخيرة وبنية تحتية تستخدم لإعادة تنظيم عناصر حماس.

وفي عملية ليلاً فقد قامت القوات البحرية بشن هجومًا عسكريًا في جنوب قطاع غزة استهدفت أهدافًا عسكرية تابعة لحماس في مرسى خان يونس ودير البلح بالإضافة إلى مواقع أخرى.