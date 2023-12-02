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الجيش الإسرائيلي ينشر خرائط لتهجير سكان غزة ويدمر المنازل

عبد الرحمن عياد

في مواجهة استئناف العمليات القتالية بين الجيش الإسرائيلي وحماس في قطاع غزة فقد طلب الجيش الإسرائيلي من سكان المناطق الشمالية في جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة إخلاء منازلهم عبر محورين مركزيين إلى منطقة درج طوبه والمنطقة الغربية بغزة.
أما جنوبًا فقد طالب الجيش بإخلاء مناطق في خربة خزاعة وعبسان وبني سهيلا ومعن والقرارة والتوجه إلى رفح ومنطقة المواصي الإنسانية.

وفيما يتعلق بعدد الشهداء فقد أعلنت حماس أن 240 شخصًا على الأقل قتلوا في القطاع منذ انتهاء الهدنة التي تم التوصل إليها صباح الجمعة.
وقد أصيب أكثر من 650 شخصًا في المئات من الغارات الجوية والقصف المدفعي من البوارج والزوارق البحرية الحربية على مناطق قطاع غزة.

 

 

وأضافت حماس في بيانها أن القوات الإسرائيلية ركزت على استهداف منطقة خان يونس حيث تم تدمير العديد من البيوت والمباني السكنية التي يسكنها المدنيون.
وقد أوضح الجيش الإسرائيلي أنه شن هجمات على أكثر من 400 هدف في قطاع غزة مما أدى إلى القضاء على المقاتلين وتدمير البنية التحتية بما في ذلك مسجد تم استخدامه كمقر عسكري.

وقد أشار الجيش إلى أن فريق اللواء القتالي 551 قام بتوجيه ضربات على مقاتلين وبنية تحتية تابعة لحماس في منطقة بيت لاهيا وذلك بواسطة نيران الدبابات.
كما نفذت فرقة 215 هجمات مدفعية وجوية شمال قطاع غزة.

 


ولاحظ الجيش أن مقاتلات اللواء 261 استهدفت أهدافًا من الجو والأرض بما في ذلك مستودع ذخيرة وبنية تحتية تستخدم لإعادة تنظيم عناصر حماس.

وفي عملية ليلاً فقد قامت القوات البحرية بشن هجومًا عسكريًا في جنوب قطاع غزة استهدفت أهدافًا عسكرية تابعة لحماس في مرسى خان يونس ودير البلح بالإضافة إلى مواقع أخرى.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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