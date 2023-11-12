في أحداث متصاعدة وبعد سقوط صواريخ في الجولان المحتل قادمة من سوريا فقد قام الجيش الإسرائيلي بشن ضربات على بنى تحتية في الأراضي السورية ردًا على هذا الاستهداف.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان صادر يوم الأحد بأن طائراته الحربية استهدفت مواقع في سوريا كرد فعل على استهداف الجولان.

الجيش الإسرائيلي يقصف بنى تحتية في سوريا بعد استهداف الجولان

ووفقًا للبيان تم استهداف بنى تحتية في الغارات الجوية التي نفذها الجيش الإسرائيلي.

وكانت قد شهدت الجولان سقوط صاروخين أُطلقا من سوريا قبل ذلك مما دفع الجيش الإسرائيلي لاستهداف مواقع إطلاق الصواريخ.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الصاروخين سقطا في منطقة فارغة بالجولان دون وقوع إصابات أو أضرار.

وكان آخر هجوم إسرائيلي على الأراضي يوم الأربعاء الماضي وتصدى الجيش السوري لعدوان جوي إسرائيلي على ريفي السويداء ودمشق مما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.

والشهر الماضي فقد قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مطار حلب الدولي في سوريا 4 مرات مما تسبب في خروجه عن الخدمة.

ومنذ اندلاع الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر عقب هجوم مفاجئ من حماس على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة وقد ازدادت وتيرة التهديدات من قبل عدة فصائل ومجموعات مدعومة من إيران سواء في العراق أو سوريا وحتى لبنان.