الجيش الإسرائيلي يفصل 15 ضابطًا بسلاح الجو بعد مطالبتهم بإنهاء الحرب في غزة

محمود محمد عبد العال

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية في تقرير لها، أن الجيش الإسرائيلي اتخذ قرارًا مثيرًا للجدل يقضي بفصل 15 ضابطًا في سلاح الجو من بينهم ضابط رفيع برتبة لواء، وذلك على خلفية توقيعهم على عريضة تدعو إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة مقابل التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين.

بحسب الصحيفة، فإن بعض هؤلاء الضباط كان من المقرر أن يشاركوا في عمليات عسكرية حساسة، بينها الهجوم المرتقب على إيران، إلا أن الجيش استبعدهم من خدمة الاحتياط فور الكشف عن توقيعاتهم على العريضة.

الضباط المتضررون لم يقفوا مكتوفي الأيدي، إذ تقدموا بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية يطالبون فيه بإلغاء القرار وإعادتهم إلى مواقعهم في سلاح الجو.

أوضحت “يديعوت أحرونوت” أن الضباط المشمولين بقرار الفصل ينتمون إلى أطقم جوية تتدرج رتبهم من رائد وحتى لواء، ويشغلون مناصب مختلفة ضمن تشكيلات سلاح الجو الإسرائيلي.

المثير أن جميع هؤلاء الضباط واصلوا أداء مهامهم في الاحتياط حتى بعد السابع من أكتوبر 2023، أي بعد اندلاع الحرب الأخيرة، ما يعكس خبرتهم ومكانتهم داخل المنظومة العسكرية.

أعلى الضباط رتبة – وهو برتبة لواء ويعمل في مدرسة الطيران – تقرر إيقافه عن الخدمة الاحتياطية إلى أجل غير مسمى.

كما انضم إلى الالتماس 17 جنديًا احتياطيًا آخر من سلاح الجو، كانوا قد وقعوا بدورهم على العريضة، وتم تعليق خدمتهم بشكل مؤقت، وأشارت الصحيفة إلى أن بعض هؤلاء الجنود أعيدوا لاحقًا إلى صفوف الاحتياط بعد أن وافقوا على سحب توقيعاتهم من العريضة.

التماس من الضباط للعودة للخدمة

أكد الضباط في التماسهم أن قرار الجيش الإسرائيلي بفصلهم جاء:

  • دون عقد جلسة استماع معهم.
  • ودون مبررات قانونية أو إدارية واضحة.
  • كما تم اتخاذ القرار بشكل جماعي وتعسفي، على حد وصفهم.

ووفق ما ورد في الالتماس، فإن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا للقانون الإداري الإسرائيلي، ويتعارض مع المبادئ القانونية التي تكفل حق الأفراد في الدفاع عن مواقفهم قبل اتخاذ أي قرارات ضدهم.

محمود محمد عبد العال

حاصل على ليسانس اللغات والترجمة، جامعة الأزهر الشريف، كاتب رياضي وتقني منذ 4 سنوات، مهتم بالقراءة في العلوم والتكنولوجيا، أجيد العمل على برامج أدوبي "فوتوشوب، بريميير"، أمارس كرة القدم والشطرنج.


