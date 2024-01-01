الجيش الإسرائيلي يعلن عن عدد الجنود الذين قتلوا بالنيران الصديقة داخل قطاع غزة 

قام جيش الإحتلال الإسرائيلي بالإعلان عن عدد الجنود الذين قتلوا عن طريق النيران الصديقة داخل قطاع غزة منذ بدء العملية البرية والذي بلغ عددهم حوالي 29 جنديًا، بينما وصل عدد الجنود والضباط القتلى بحسب الأرقام الرسمية للجيش الإسرائيلي حوالي 170 جنديًا.

صورة لجنود جيش الاحتلال الاسرائيلي-المصدر: الجزيرة

وأكدت البيانات الجديدة لدى الجيش الإسرائيلي بأن حوالي 18 جنديًا قد قتلوا عن طريق خطأ متعلق بعملية الأهداف داخل قطاع غزة، بينما تعرض جنديين للقتل نتيجة إطلاق النار عليهم بشكل خاطئ، فيما قتل 9 جنود آخرين نتيجة إصابتهم ببعض الشظايا والقتل عن طريق النيران الغير متعمدة.

وقد تعرض عدد 3 أسرى إسرائليين للقتل عن طريق الخطأ بنيران جنود الإحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، وذلك بعد خروجهم من أحد الأنفاق رافعين الرايات البيضاء، إلا أن جنود الإحتلال توقعوا بأن هذا الأمر بمثابة أحد الخدع من قبل حماس وقامت بقتلهم، وهو ما تسبب في غضب كبير من قبل عائلات هؤلاء الأسرى.