الجيش الإسرائيلي يعلن الكشف عن أكبر نفق في غزة على عمق 50 متر تحت الأرض ويبعد 400 متر عن إسرائيل

أعلن المتحدث الرسمي باسم جيش الدفاع الإسرائيلي عن اكتشاف أكبر نفق في شمال قطاع غزة كانت تستخدمه حركات المقاومة الفلسطينية في حربها مع إسرائيل، جاء ذلك وفقاً لما نشره أفيخاي أدرعي عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

عثور جيش الاحتلال الإسرائيلي على أكبر نفق في قطاع غزة- المصدر: الناطق باسم الجيش الإسرائيلي عبر إكس

وأوضح الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات الجيش عملت خلال الأسابيع الأخيرة مستخدمة وسائل استخبارية وتكنولوجية متقدمة لكشف وتمشيط وتحييد مسار نفق استراتيجي لحركة حماس، كما قام جيش الدفاع الإسرائيلي بعمليات استكشافية في النفق وكشف أكثر من 4 كيلومترات من مسار النفق، والذي يصل أقصى عمق له إلى حوالي 50 مترًا في بعض المناطق.

وأوضح البيان الصادر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أقرب فتحة للنفق على بعد حوالي 400 متر من معبر إيرز الذي كان يُستخدم لمرور العمال والبضائع والمرضى في السنوات الأخيرة، كما يتفرع مسار النفق إلى عدة فروع وخطوط جانبية تشكل بحد ذاتها شبكة واسعة ومتشعبة من الأنفاق.

الجيش الإسرائيلي يعلن الكشف عن "أكبر نفق هجومي" لحماس في قطاع #غزة | #شاهد_سكاي pic.twitter.com/pgwfJAfbhD — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) December 17, 2023

ويحتوي المسار على البنى التحتية للصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والهواتف، بالإضافة إلى الأبواب الصلبة التي تم تصميمها لمنع دخول قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، كما يسمح النفق بحركة المركبات داخله، وقد عُثر فيه على العديد من الوسائل القتالية التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وأوضح البيان أنه تم حفر النفق بواسطة فريقاً يتألف من عشرات الأشخاص الذين جاؤوا خصيصاً لبنائه من خانيونس إلى شمال قطاع غزة، كما تم خلال أعمال بناء النفق استخدام مواد لم يتم كشفها حتى الآن في أنفاق تكتيكية تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، فضلاً عن استخدام آلات حفر خاصة تم تهريبها إلى القطاع، وبحسب تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد استثمرت حماس ملايين الدولارات في إنشاء شبكة الأنفاق تحت الأرض في جميع أنحاء قطاع غزة.

كما أضاف الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن هذا النفق قد انطلقت منه عمليات هجومية استهدفت قوات الإحتلال الإسرائيلي أثناء القتال في أراضي قطاع غزة، وقد تم قبل بضعة أيام رصد بعض الأشخاص داخل النفق، وقامت قوات جيش الإحتلال بتصفيتهم.