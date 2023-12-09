الجيش الإسرائيلي يعترف بفشله في تحرير رهائن من قبضة حماس

تم الاعتراف بفشل الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة في تنفيذ عملية لتحرير رهائن من قبضة حركة حماس في قطاع غزة.

وقد أعلن المتحدث باسم الجيش أن جنديين أصيبا بجروح خطيرة خلال العملية ووصفها بأنها لم تنجح دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من نفس اليوم فقد أعلنت حماس أنها أحبطت محاولة لتحرير الرهائن التي نفذتها قوات خاصة إسرائيلية في غزة.

وقد أكدت الحركة مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بالإضافة إلى مصرع أحد الرهائن في هذه العملية التحرير الفاشلة.

وأفاد بيان صادر عن حماس بأن الرهينة الذي قتل كان جنديًا أسيرًا يُدعى (ساعر باروخ) ويبلغ من العمر 25 عامًا.

ومن بين حوالي 240 شخصًا تم احتجازهم كرهائن في هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي، لا يزال أكثر من 130 أسرى محتجزين في غزة بعد أن تم إطلاق سراح بعضهم خلال الهدنة التي استمرت لمدة أسبوع.

وقد أعلنت السلطات الإسرائيلية أيضًا وفاة بعض الرهائن بشكل غيابي.