الجيش الإسرائيلي يشن ضربات على سوريا ردًا على استهداف مدينة إيلات

ذكر الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة أنه نفذ ضربات على أهداف داخل سوريا كجزء من رد فعل على استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية.

وفي بيان نشر على منصة إكس فقد قال الجيش إنه شن الهجمات ردًا على هجوم تعرضت له مدرسة في إيلات من طائرة بدون طيار تأتي من سوريا، دون أن يكشف عن هوية المنظمة التي نفذت الهجوم.

وأضاف الجيش أنه مستمر في تنفيذ عمليات لتدمير البنية التحتية لحزب الله الإرهابي في لبنان، وذكر الجيش أنه قصف أهدافًا تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية ردًا على إطلاق نار تجاه إسرائيل خلال النهار.

وفي وقت سابق فقد أكد الجيش الإسرائيلي أن طائرة بدون طيار مجهولة المصدر تحطمت يوم الخميس في مدرسة ابتدائية في مدينة إيلات على البحر الأحمر في جنوب إسرائيل، وأدت إلى وقوع أضرار مادية وحالة من الذعر.

وقد أفادت المتحدثة باسم الجيش أنه لم يتم تسجيل إصابات جسدية، ولكن تم علاج 7 أشخاص تعرضوا لصدمة وأكدت خدمات الإسعاف ذلك.

ومن جانبها فقد أعلنت جماعة الحوثي في بيان أنها أطلقت صواريخ بالستية على أهداف حساسة في جنوب إسرائيل بما في ذلك أهداف عسكرية في منطقة إيلات.

وقد أوضح المتحدث باسم جماعة الحوثي يحيى سريع أن العملية تحققت بنجاح وتسببت في إصابات مباشرة في الأهداف المستهدفة على الرغم من التكتم الإسرائيلي حول ذلك.

وفي الشهر الماضي قد أعلن الحوثيون أنهم أطلقوا طائرات بدون طيار نحو إسرائيل احتجاجًا على النزاع المستمر في قطاع غزة منذ أكثر من شهر.