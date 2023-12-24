تعرض الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة، لأفدح خسارة بشرية في الأرواح بين جنوده وضباطه منذ بدء الحرب على غزة، على إثر عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، وذلك وفقًا لما أعلنه وكشفت عن تقارير عبرية عن حجم الخسائر البشرية التي وقعت خلال اليوم الأخير، وذلك بعد الإعلان قبل قليل عن مقتل جندي إضافي في معارك بقطاع غزة، في الوقت الذي كشفت فيه فصائل المقاومة الفلسطينية عن مفاجأة جديدة.

الجيش الإسرائيلي يتعرض لأكبر خسارة بشرية منذ بدء الحرب.. والمقاومة الفلسطينية تفجر مفاجأة جديدة

خسائر بشرية كبيرة للجيش الإسرائيلي

حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن ارتفاع عدد قتلاه منذ مساء السبت في قطاع غزة إلى 14 من الجنود والضباط، ويعد هذا العدد هو الأكبر من بين القتلى من الجيش الذي يتم الإعلان عنه منذ بدء الحرب على غزة في يوم واحد، في الوقت الذي تتحدث فيه فصال المقاومة الفلسطينية عن العدد أكبر من المعلن عنه، لافتة إلى أن تل أبيب تتكتم عن العديد الحقيق من الضحايا، وكان أخرهم مقتل الرقيب أول روئي إلياس، البالغ من العمر 21 عاما، بالإضافة إلى آخرين.

وسبق إعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده اليوم، التأكيد بأن 13 ضابطًا وجنديًا قتلوا خلال الساعات الماضية، لافتًا إلى أن القتال في قطاع غزة يتخذ شكل حرب العصابات، كما أشار المتحدث باسم الجيش في تغريدة على منصة إكس إن 8 جنود وضباط قتلوا السبت وأن 6 جنود وضباط آخرين أصيبوا خلال المعارك في 3 حوادث منفصلة يوم السبت.

ارتفاع عدد القتلى منذ بدء الحرب

ووفقًا للتقديرات الرسمي الإسرائيلية، فبعد الإعلان الأخيرة، ارتفعن حصيلة القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين إلى 153 منذ بداية الحرب البرية في 27 أكتوبر، وبلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد بعملية طوفان الأقصى إلى 486 قتيلًا، وهي أعداد كبيرة جدًا لم تشهدها إسرائيل منذ أكثر من 50 عامًا، تحديدًا خلال حرب 1973، وهو ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعبير عن حزنه الشديد في بداية جلسة الحكومة، قائلًا:

هذا صباح صعب، بعد يوم صعب للغاية من القتال في غزة. نيابة عن جميع أعضاء الحكومة وشعب إسرائيل بأكمله، أود أن أرسل تعازي إلى عائلات مقاتلينا الأبطال الذين سقطوا في غزة. الحرب من أجل المنزل، قلوبنا مع العائلات، قلوبنا مع حياة الشباب التي قُطعت.. نتمنى جميعا الشفاء العاجل لجرحانا. الحرب تلقي علينا خسائر فادحة، لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال.

ومن ناحية أخرى، قالت فصائل المقاومة الفلسطينية أن رجالها نجحوا في تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية خلال الساعات الأخيرة، وقتل عدد من الجنود بعد سحبهم إلى نفق ملغم، كما استهدفوا بقذائف “الياسين 105” 3 دبابات ميركافا، إحداها في حي القصاصيب بمخيم جباليا، واثنتان على مشارف منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.