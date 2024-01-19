الجيش الإسرائيلي: نسحب جنودًا من قطاع غزة لكنهم سيعودون 

صرح هرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر يناير بأنهم قد قاموا بسحب بعض الجنود المقاتلين الإحتياط من قطاع غزة، مؤكدًا على أنهم سوف يتم استدعائهم من جديد مرة أخرى.

صورة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي:المصدر:موقع النشرة

وأكمل هرتسي هاليفي خلال قيامه بتفقد بعض الجنود داخل قطاع غزة قائلًا: نحن نتفهم بكل تأكيد التوترات التي يمر بها العديد من الجنود الإحتياط الذين يقاتلون داخل قطاع غزة ما بين منازلهم وساحة المعركة، ولهذا فنحن نقوم بالعمل وفق تلك الخطة، ولهذا فإننا نقوم بسحب بعض جنودنا من ساحة المعركة، ولكننا على يقين من القيام باستدعائهم مرة ثانية.

يذكر أنه قد صرحت الصحيفة الأمريكية الشهيرة “وول ستريت جورنال” مؤكدة على قيام الجيش الإسرائيلي بسحب عدد كبير من الجنود من قطاع غزة والمقدر عددهم بالآلاف، وذلك بعد ضغط كبير للغاية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الإنتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب تكون أكثر حدة، وبغرض تخفيف الضغط والمعاناة التي يواجهها الفلسطينيون داخل قطاع غزة منذ ما يزيد عن 100 يومًا.

وأكدت الصحيفة الأمريكية بأن تلك الخطوة المتمثلة في سحب عدد ضخم من الجنود من قطاع غزة قد أثار الكثير من المخاوف لدى الكثير من المسؤولين الإسرائيلين، حيث أنهم قد اعتبروا أن هذا الإنسحاب من داخل القطاع قد يؤثر على الهدف الرئيسي للحرب على غزة والمتمثل في القضاء على حركة حماس بشكل نهائي وتدمير جميع الأنفاق من أجل تجنب تعرض المستوطنات الإسرائيلية لأي هجمات مثل التي حدثت خلال يوم السابع من شهر أكتوبر.

وأضافت الصحيفة الامريكية بأن قيام الجيش الإسرائيلي بسحب أحد الفرق الأربعة المتواجدة داخل قطاع غزة سوف يقوم بالسماح لإسرائيل القيام بنشر جنودها في الأماكن التي تشهد حالة من التوتر الكبير ومنها الحدود مع لبنان وكذلك الضفة الغربية.

وقامت واشنطن بدعوة إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو كثيرًا بشأن القيام بتنفيذ بعض العمليات العسكرية بشكل دقيق داخل قطاع غزة، وذلك من أجل التقليل من الخسائر البشرية لدى المدنيين الفلسطينين، وكذلك أيضًا القدرة على القيام بإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بالقطاع بحرية أكبر.

هذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي خلال وقت سابق عن قيامه بنقل بعضًا من الجثث المتواجدة داخل منطقة خان يونس بغزة إلى دولة إسرائيل، وذلك من أجل التحقق من هويتهم وما إذا كانت تعود تلك الجثث إلى بعض الرهائن الإسرائيليين الذين قتلوا خلال تواجدهم مع حركة حماس.

وقد صرح الجيش الإسرائيلي للشبكة الشهيرة “إن بي سي” بأنهم قد قاموا بنقل بعض الجثث من أحد المقابر بغزة لإشتباههم بوجود بعض الرهائن ضمن تلك الجثث، وأضافوا أنه في حال تأكدوا من أن تلك الجثث لا تنتمي للرهائن الإسرائيلين فإنهم سوف يقومون بإعادتها إلى أماكنها من جديد.

وقد أعلنت الصحيفة الإسرائيلية “بديعوت أحرونوت” بأن الجيش قد تمكن من العثور على بعض المتعلقات التي يعتقد أنها تعود إلى بعض الرهائن الإسرائيلين لدى حماس داخل مدينة خانيونس.