الجيش الأمريكي يفقد اثنين من أفراد البحرية الأميركية في عمليات قبالة ساحل الصومال

أعلن الجيش الأميركي في بيان صادر يوم السبت بأنه قد تم الإبلاغ عن فقدان اثنين من أفراد البحرية الأميركية في البحر خلال تنفيذهما مهامًا قبالة ساحل الصومال في مساء الخميس.

البحرية الأمريكية



وقد أوضحت القيادة المركزية الأميركية أن البحارة قد تم نشرهم في منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي لدعم سلسلة من المهام.

وقد أكد البيان أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية بهدف تحديد مكان المفقودين.



وقد أشار البيان إلى أنه كان قد تم نشر البحارة في منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي لدعم مجموعة واسعة من المهام.