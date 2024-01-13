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الجيش الأمريكي يفقد اثنين من أفراد البحرية الأميركية في عمليات قبالة ساحل الصومال

عبد الرحمن عياد

أعلن الجيش الأميركي في بيان صادر يوم السبت بأنه قد تم الإبلاغ عن فقدان اثنين من أفراد البحرية الأميركية في البحر خلال تنفيذهما مهامًا قبالة ساحل الصومال في مساء الخميس.

الجيش الأمريكي يفقد اثنين من أفراد البحرية الأميركية في عمليات قبالة ساحل الصومال

البحرية الأمريكية


وقد أوضحت القيادة المركزية الأميركية أن البحارة قد تم نشرهم في منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي لدعم سلسلة من المهام.

وقد أكد البيان أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية بهدف تحديد مكان المفقودين.


وقد أشار البيان إلى أنه كان قد تم نشر البحارة في منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي لدعم مجموعة واسعة من المهام.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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