الجنود الإسرائيليون يتعرضون لخطر العقم بسبب الحرب

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن إصابة عدد كبير من الجنود الإسرائيليين بإصابات في المسالك البولية، خلال مشاركتهم في الحرب على قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن إصابات المسالك البولية شملت قرابة 80% من الجنود الجرحى، مما أدى إلى إجراء عمليات جراحية لحفظ الحيوانات المنوية لعدد من الجنود الذين يخشى الأطباء من أن تؤدي إصاباتهم إلى عدم قدرتهم على الإنجاب مستقبلًا.

صحيفة إسرائيلية تكشف عن إصابة عدد كبير من الجنود الإسرائيليين بإصابات في المسالك البولية تهدد قدرتهم على الإنجاب.. — قناة الغد (@AlGhadTV) December 20, 2023

وأشارت الصحيفة إلى أن أسباب إصابات المسالك البولية متعددة، منها:

التعرض للقنابل العنقودية التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة. التعرض للمواد الملوثة في قطاع غزة، مثل مياه الصرف الصحي. عدم توفر وسائل النظافة الشخصية الكافية في القطاع.

ولفتت الصحيفة إلى أن إصابات المسالك البولية قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها:

الالتهابات المزمنة.

الألم المزمن.

العقم.

وطالبت الصحيفة الحكومة الإسرائيلية بتقديم الدعم الطبي والنفسي للجنود المصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الإصابات في المستقبل.

وأثارت هذه الأنباء مخاوف واسعة في إسرائيل، حيث دعت منظمات حقوق الإنسان الحكومة الإسرائيلية إلى التحقيق في هذه الإصابات، وتقديم تعويضات للمصابين.