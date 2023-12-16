التلميذه المسلمة اعترضت على علم إسرائيل في الصف فهددها المعلم بقطع رأسها وإجراء عاجل من السلطات

في واقعة مثيرة بالولايات المتحدة الأمريكية تم القبض على معلم في مدرسة إعدادية في جورجيا، وذلك بعدما أخبر شهود عيان محققي الشرطة الأمريكية بان المعلم قام بتهديد الطالبة بشكل إرهابي خطير وقطع رأسها بسبب اعتراض الطالبة على علم إسرائيل في الفصل الدراسي.

المعلم الأمريكي الذي هدد الطالبة - مصدر الصورة: العربية

القبض على المعلم بنجامين ريس

وعلى الفور تم احتجاز المعلم “بنجامين ريس” وهو مدرس في مدرسة “وارنر روبينز” المتوسطة في اليوم الثامن من شهر ديسمبر الجاري 2023، بتهمة توجيه تهديدات إرهابية والتعامل بقسوة مع الأطفال، وفقاً لما أشارت إليه سجلات سجن مقطعة هيوستن، وقامت الجهات المختصة بإطلاق سرحة بكفالة بعد يومين من الواقعة.

لم يتم تعين محام له

من جانبه أشار “ويليام كيندال” المدعي العام لمقاطعة هيوستن أن ريس طلب محامياً عاماً، ولكنه لم يتم تعين محام له، حيث قالت الطالبة المسملة لمحقق الشرطة أنها ذهب إلى فصل ريس في 7 ديسمبر الجاري 2023 بعد أن شاهدت العلم الإسرائيلي وأخبرته أنها تراه مهيناً، وذلك لأن الإسرائيليين يقتلون الشعب الفلسطيني.

المعلم يتهم التلميذه بأنها معادية للسامية

وأضافت الطالبة أن المعلم “ريس” قال لها غاضباً إنه يهودي واتهما بمعاداتها للسامية، وأوضح الشهود أنهم سمعوا ريس يوجه شتائم للطالبة ويهددها بقطع رأسها، منددين بذلك الوضع المشين، وأكدت المتحدثة باسم المنطقة التعليمية لمقاطعة هيوستن ” جينيفر جونز” من خلال بيان هام لها أن” ريس” لم يعد إلى المدرسة الإعدادية منذ يوم 7 ديسمبر الجاري 2023.

شروط الإفراج بكفالة

وأكد “كيندال” أن شروط الإفراج عنه بكفالة تتطلب منه الاتبعاد عن الطالبة المتهم بتهديدها وكذلك والمدرسة، كما أكد أنه يخطط لطلب لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى خلال الشهر القادم.

والجدير بالذكر أن حالات استهداف المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية قد تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع استمرار الحرب في قطاع غزة منذ شنت حركة حماس هجومها في السابع من أكتوبر الماضي 2023، حيث قامت حركة حماس بشأن هجوم قوي غير مسبوق على الدولة الإسرائيلية انطلاقاً من غزة.

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وهنا يجب الإشارة إلى أنه يجب على المجتمع الدولي التدخل العاجل من أجل وقف الحرب في قطاع غزة والاعتداءات المتكررة على المدنيين العزل، مع العمل على توفير المستلزات الطبية والوقود اللازم من أجل عودة المستشفيات للعمل، وعلاج الحرجى والمرضى في القطاع، مع العمل أيضاً على توفير جميع السلع الغذئية الأسياسية والمياه للفلسطينين والسماح بدخولها عبر معبر رفح المصري.