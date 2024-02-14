التعادل يحسم مواجهة سموحة أمام البنك الأهلي في الجولة 12 بالدوري المصري 2024

حسم التعادل مواجهة نادي سموحة أمام نادي البنك الأهلي للمرة الثالثة على التوالي في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث انتهى اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسكندرية بالتعادل بهدف واحد لكل من الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري.

ورفع نادي سموحة رصيده إلى 17 نقطة من 11 مباراة في المركز السادس، بينما تواجد البنك الأهلي في المركز الثالث عشر بعشر نقاط من 12 مباراة.

وقد افتتح لاعب نادي البنك الأهلي ياو أنور التسجيل لصالح نادي البنك الأهلي في الشوط الأول، بينما تمكن حسام حسن من خطف التعادل لنادي سموحة في الوقت القاتل.

وبذلك التعادل يكون نادي البنك الأهلي قد حافظ على سجله بدون هزيمة للمرة الثالثة على التوالي بعد سلسلة من الهزائم، بينما يكون سموحة قد حافظ على سجله بدون هزيمة للمرة الخامسة على التوالي.

ومن المقرر أن يلعب سموحة مباراته القادمة امام إنبي، بينما سيواجه البنك الأهلي نادي زد.