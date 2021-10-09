الشروط الجديدة وطريقة التسجيل في موقع اللوتري

يقدم الكثير من الشباب الراغبين في الهجرة التقديم الآن في موقع اللوتري وهو موقع الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم التسجيل على الموقع مباشرة من الراغبين في الهجرة على أن يكون مستوفي لكل الشروط المعلنة، لكي يتم قبول الطلب الخاص به وعدم حذفه وعن الشروط المطلوبة في التسجيل نعرضها في السطور التالية.

شروط التسجيل في موقع تقديم اللوتري

إن موقع اللوتري هو موقع إلكتروني مخصص للتقديم للهجرة العشوائية لأمريكا، ومن خلاله يمكن لأي شخص التقديم فيه من الدول المسموح لها بالتقديم، ويتم التقديم لكل من تتوافر فيه الشروط التالية:

توافر جواز سفر ساري. ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاماً. الإفصاح عن الحالة الاجتماعية. أن يمتلك المتقدم شهادة الثانوية أو الدبلوم على الأقل. يجب أن يكون مقيم بأحد الدول المؤهلة للتقديم. إرفاق صورة حديثة لا تتعدى مدتها 6 أشهر.

طريقة التقديم في موقع اللوتري

لمعرفة طريقة التسجيل في موقع اللوتري يمكن اتباع التعليمات التالية للتسجيل والحصول على البطاقة الخضراء: