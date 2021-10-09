الشروط الجديدة وطريقة التسجيل في موقع اللوتري
يقدم الكثير من الشباب الراغبين في الهجرة التقديم الآن في موقع اللوتري وهو موقع الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم التسجيل على الموقع مباشرة من الراغبين في الهجرة على أن يكون مستوفي لكل الشروط المعلنة، لكي يتم قبول الطلب الخاص به وعدم حذفه وعن الشروط المطلوبة في التسجيل نعرضها في السطور التالية.
شروط التسجيل في موقع تقديم اللوتري
إن موقع اللوتري هو موقع إلكتروني مخصص للتقديم للهجرة العشوائية لأمريكا، ومن خلاله يمكن لأي شخص التقديم فيه من الدول المسموح لها بالتقديم، ويتم التقديم لكل من تتوافر فيه الشروط التالية:
- توافر جواز سفر ساري.
- ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاماً.
- الإفصاح عن الحالة الاجتماعية.
- أن يمتلك المتقدم شهادة الثانوية أو الدبلوم على الأقل.
- يجب أن يكون مقيم بأحد الدول المؤهلة للتقديم.
- إرفاق صورة حديثة لا تتعدى مدتها 6 أشهر.
طريقة التقديم في موقع اللوتري
لمعرفة طريقة التسجيل في موقع اللوتري يمكن اتباع التعليمات التالية للتسجيل والحصول على البطاقة الخضراء:
- الدخول إلى موقع اللوتري.
- الضغط على أبدأ الدخول.
- وضع رمز التأكيد الموضح.
- تسجيل البيانات المطلوبة وهي مكونة من الاسم وتاريخ الميلاد ودولة المنشأ ومكان الميلاد.
- تسجيل بيانات جواز السفر.
- تسجيل بيانات المتقدم والبريد الإلكتروني وغيرها من البيانات المطلوبة.
- توضيح الحالة الشخصية.
- التأكيد على صحة المعلومات.
- الضغط على submit لإرسال الطلب.