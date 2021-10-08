طريقة التسجيل في البطاقة الخضراء الأمريكية 2021.. يانصيب الهجرة إلى أمريكا ورابط التسجيل والشروط

مع إعلان بدء التسجيل في البطاقة الخضراء الأمريكية، أو ما يُعرف بـ برنامج تأشيرة الهجرة المتنوعة (DV) التابع إلى وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، يزداد البحث عن طريقة التسجيل والشروط المطلوبة، للحصول على فرصة للفوز بالبرنامج، حيث يمنح ما يصل إلى 55000 تأشيرة هجرة كل عام، للمواطنين الأجانب من البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة، ويتيح لهؤلاء المشاركة في سحب عشوائي لإمكانية الحصول على تأشيرة هجرة (البطاقة الخضراء)، وفي هذه المقالة سوف نستعرض رابط وطريقة التسجيل، والشروط وآخر موعد للتسجيل.

التسجيل في البطاقة الخضراء الأمريكية

أهلية التسجيل في البطاقة الخضراء الأمريكية

يانصيب البطاقة الخضراء، يوفر عددًا محدودًا من تأشيرات الهجرة كل عام للأشخاص الذين يستوفون شروط أهلية معينة وتشمل ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم مواطنًا أجنبيًا من دولة ذات معدل هجرة منخفض إلى الولايات المتحدة، ووزارة الخارجية الأمريكية عادة تضع كل عام قائمة بالدول المؤهلة والدول غير المؤهلة، وقد تتغير القائمة من عام لآخر، وتدخل جميع الدول العربية ضمن هذه القائمة لهذا العام.

يجب أن يكون المتقدم قد تخرج من المدرسة الثانوية أو ما يعادلها، أو يكون لديه خبرة عمل مؤهلة.

وجود جواز سفر ساري لدى الراغب في التسجيل في اليانصيب الأمريكي للهجرة

رابط وطريقة التسجيل في البطاقة الخضراء الأمريكية

يجدر الذكر أن التسجيل في برنامج تأشيرة الهجرة المتنوعة (DV) إلى الولايات المتحدة، بدأ من تاريخ 7 أكتوبر 2021، ويستمر حتى يوم الـ10 من نوفمبر 2021، وذلك عن طريق رابط برنامج تأشيرة التنوع الألكتروني التابع لوزارة الخارجية الإمريكية، من خلال اتباع الخطوات التالية: