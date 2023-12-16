تعاني روسيا مثلها مثل الكثير من بلدان العالم من آثار الأزمات الاقتصادية التي تلاحق الاقتصاد العالمي خلال الفترة الأخيرة، وارتفاع مستويات التضخم، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الكثير من السلع والمنتجات، وما زاد الأمر سوءًا أكثر هو دخولها في حرب مفتوحة ساهمت في تكبيد الاقتصاد خسائر مالية كبيرة، نتيجة الحصار المفروض من أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الميزانية الكبيرة المفتوحة للجيش الروسي، كل ذلك ساهم في معاناة المواطنين من غلاء الأسعار.

"البيض" يتسبب في تقديم فلاديمير بوتين اعتذار نادر للشعب الروسي.. فما القصة؟

اعتذار الرئيس الروسي

ودفع غلاء الأسعار إلى مهاجمة الحكومة الروسي من قبل الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أظهرته متقاعدة روسية كبيرة في السن، فخلال جلسة الأسئلة والأجوبة التي يعقدها بوتين في نهاية العام مع الإعلام ومع أفراد الشعب من جميع أنحاء البلاد، ظهرت سيدة متقاعدة تُدعى إيرينا أكوبوفا وهي تجلس على طاولة مطبخها وتخاطب الرئيس عبر تقنية الفيديو، ويظهر عليها علامات عدم الرضا.

وقدمت السيدة شكوى إلى الرئيس الروسي بسبب غلاء أسعار البيض وصدور الدجاج وأجنحتها، لافتة إلى أن ارتفعت بشكل كبير، وطلبت منه أن يرفق بهم، لاسيما وأن المتقاعدين لا يحصلون على الملايين من معاشاتهم، مردفة: أنا ممتنة للغاية لك، أعتمد عليك في المساعدة.

وبالرغم من تقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتذارًا للسيدة المسنة وللشعب الروسي من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الفترة الأخيرة، وهو اعتذار نادر قلما يصدر منه، إلا أن الأمر يعكس المخاوف الحقيقية لدى الروس إزاء تكلفة المعيشة، لاسيما بعد إقرار الحكومة بالفعل أن التضخم ربما يقترب من 8% هذا العام، وهو أمر غير مألوف في البلاد التي لطالما كانت تصدر منتجاتها الغذائية والزراعية إلى جميع دول العالم، وتعيش دائمًا رخاءًا كبيرًا.

يأتي هذا في الوقت الذي حمل فيه بوتين، مسؤولية ما يحدث من ارتفاع في الأسعار والتضخم إلى الحكومة، واصفًا هذا الأمر بأنه فشل كبير منها يستوجب تقديم الاعتذار إلى المواطنين، كما وعد الجميع بأنه هذا الأمر سيتم تداركه سريعًا خلال الفترة المقبلة، وأن المواطنين يشعرون قريبًا جدًا بتحسن في الأسعار، تزامنًا مع قيام الحكومة الروسية بالإعلان عن إعفاء 1.2 مليار بيضة من رسوم الاستيراد في النصف الأول من العام المقبل لمحاولة السيطرة على الأسعار التي ارتفعت أكثر من 40% هذا العام.

يأتي هذا في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الروسية مؤخرًا على تقديم حزم من الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، من أجل تفادي ارتفاع نسب التضخم التي تلقي بتباعاتها بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السلع، وتعمل على زيادة وتنويع صادراتها من المنتجات ومن الحبوب إلى كافة أنحاء العالم، خاصةً إلى دول إفريقيا، لزيادة الاحتياطي النقدي لديها.