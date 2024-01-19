البيت الأبيض: أمريكا لا تزال تعارض وقف إطلاق النار في غزة

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، بالبيت الأبيض اليوم”جزن كيربي”، أن أمريكا لا تزال لا تدعم الوقف إطلاق الكامل في قطاع غزة، لأن ذلك سيكون لصالح حماس، على حد قوله، في حين صرح كيربي، أن البيت الأبيض يريد تخفيف حدة القتال.

جون كيربي

المتحدث باسم البيت الأبيض

كما أكد كيربي في تصريحاته اليوم، أن لا توجد دولة تخفف معاناة غزة، مثل أمريكا، ولكن وقف العمليات العسكرية، هي مصلحة لحركة حماس، كما قال أن أمريكا تدعم الهدن الإنسانية، التي يتم فيها تبادل الرهائن، وإدخال المساعدات، ولكن دون وقف دائم للقتال، وأن نهجنا في الصراع، بدأنا نرى نتيجته من خلال البدء للانتقال إلى عمليات أقل حدة على حد قوله.

هذا المشهد اصبح يوميا في #غزة.. لكن اهل غزة لم يعتادوا عليه لان كل غارة غادرة تعني مزيدا من فراق الاحبة#خبرني pic.twitter.com/1CVG7d2Spb — خبرني Khaberni (@khaberni) January 19, 2024

خلافات بين نتنياهو والبيت الأبيض

وكان نتنياهو قد أكد أمس رفضه حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية، بينما ترى واشنطن، أن حل الدولتين ضروري من أجل أمن إسرائيل، على المدى الطويل، حيث قال نتنياهو أن رئيس الوزراء القوي، في إمكانه الاختلاف مع الأصدقاء، ومن المعروف أن آخر اتصال بين نتنياهو وبايدن كان في 23 ديسمبر، حيث أغلق بايدن الهاتف في وجه نتنياهو، كما اتسعت الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، وداخل مجلس الحرب، فضلا أيضا على المظاهرات في الشارع الإسرائيلي، حيث يعتصم الكثير منهم اليوم أمام منزل نتنياهو، ومن جانبها واصلت كتائب القسام وسرايا القدس، هجماتها على الجنود الإسرائيليين في غزة، مع تصاعد هجمات حزب الله على شمال إسرائيل، وتهديد الاحتلال، بشن حرب على لبنان.

الهجمات الأمريكية في البحر الأحمر

قامت القوات الأمريكية اليوم، بشن ثلاث هجمات على الحوثيين، بحجة الدفاع عن الملاحة في البحر الأحمر، وتؤكد أمريكا أن الحوثيين لم يقدموا شيئا لغزة، ولن توقف النار بسببهم، وعليهم التوقف عن الهجمات على السفن الأمريكية والإسرائيلية.