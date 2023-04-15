البوم سيلين ديون Celine Dion “لاف أغين” والتفاصيل الكاملة عن الأغنيات الجديدة

طرحت مغنية البوب الكندية سيلين ديون إعلانها عن ألبومها الغنائي الجديد، بعد مرضها الأخير الذي جعلها تتوقف عن الغناء لفترة طويلة، بعد إصابتها بحالة عصبية صعبة للغاية، وقد تفوقت وانتصرت على حالتها المرضية وعادت من جديد، واليوم تفاجئ جمهورها الكبير بالألبوم الغنائي الذي بعنوان “لاف أغين”، وتنوعت أغاني الألبوم الذي تم إعداد أغانيه على اسم الفيلم السينمائي الذي يحمل نفس اسم الألبوم.

موعد طرح البوم “لاف أغين” الرسمي

تعتبر أغاني الألبوم الجديد عبارة عن أعمال موسيقية مختلفة ومتميزة، ويحتوي الألبوم على خمس أغنيات جديدة، وبعض الأغاني القديمة المعروفة عنها بحنجرتها القوية وصوتها الفعال صاحب الحنجرة القوية، وبرغم الإعلانات التي سبقت طرح الألبوم والتي نشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية الفنية لكن الألبوم سيطرح رسميا في الثاني عشر من مارس القادم 2023.

بطاقة تعارف بالمغنية سيلين ديون

الاسم بالكامل: سيلين ماري كلاوديت ديون.

الجنسية: كندية.

الإقامة: تقيم في “هنديرسون نيفادا لاس فيغاس”.

من مواليد 30 مارس عام 1968 وتبلغ من العمر 55 عاما.

اسم الزوج: رينيه أنجليل، تاريخ الزواج 1994 تاريخ الانفصال 2016.

الأولاد: 3

المهنة: مغنية بوب، الروك بوب.

الجوائز: جائز غرامي في الغناء وهي من اكبر الجوائز الفنية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية.

كانت قد شاركت في بطولة الفيلم الذي يحمل نفس عنوان الألبوم وتأثرت به كثيرا وصرحت في حينه أنها قد استمتعت بتلك التجربة جيداً، وسبق أن قدمت أغنية فيلم “ديزني الجميلة والوحش” بعد عودتها إلي أمريكا وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً على الساحة الفنية في أمريكا الشمالية.