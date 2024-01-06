البنتاغون يخفي نبأ دخول الوزير أوستن المستشفى لأيام

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” في وقت متأخر من أمس الجمعة، أن لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، قد دخل المستشفى منذ الإثنين الماضي للعلاج من مرض ألم به، ولم يتطرق البنتاغون إلى أي أسباب لإخفاء الأمر طوال أيام الأسبوع الماضي.

وزير الدفاع الأمريكي- المصدر: إكس

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الجنرال بات رايدر، أمس الجمعة، أن الوزير يتعافى بشكل تدريجي، ومن المرتقب أن يمارس مهام عمله اليوم الجمعة بحسب رويترز.

وبحسب “فرانس برس” فإن رايدر قد أعلن عن أن نائبة وزير الدفاع مستعدة للتحرك في أي لحظة لاستخدام مهام أوستن عند الضرورة.

يأتي ذلك في وقت لم تتطرق وزارة الدفاع إلى الحديث عن الوقت الذي غاب فيه أوستن عن الوعي، قبل أو بعد دخوله مركز والتر ريد الطبي العسكري في الأول من يناير الجاري، كما أنه لم يتم الحديث عن نطاق صلاحيات نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس في مدة غيابه.

وأشارت الوزارة إلى أن أوستن عانى من مضاعفات في أعقاب إجراء طبي اختياري، لكن لم تعلن عن ذلك.

جدير بالذكر أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يبلغ من العمر 70 عاما، وهو رقم 2 بعد الرئيس جو بايدن في قيادة الجيش الأميركي، ومن واجباته أن يكون متاحا في أي وقت للتعامل مع أي ازمة مفاجئة فيما يتعلق بالأمن القومي الأميركي.