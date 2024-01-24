البرلمان التركي يوافق على انضمام السويد إلى حلف الناتو

تم صدور المصادقة الرسمية من قبل البرلمان التركي على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وذلك بعد تأخير دام عامًا ونصف وعرقلة جهود غربية للتصدي للحرب الروسية في أوكرانيا.

مقر حلف الناتو

وقد حصل الطلب على موافقة 287 عضوًا من البرلمان التركي مقابل 55 صوتًا معارضًا.

وبذلك تجاوزت المجر كونها الحاجز الأخير أمام انضمام السويد إلى التحالف الدفاعي.

وقد رحب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون بهذا التطور، مشيرًا إلى أن السويد أصبحت على بُعد خطوة واحدة من الحصول على عضوية كاملة في حلف شمال الأطلسي بعد قرار البرلمان التركي بالموافقة.

وأضاف كريسترشون في منشور على منصة إكس: (نحن اليوم على بُعد خطوة واحدة من الحصول على عضوية كاملة في حلف شمال الأطلسي، وتصويت البرلمان التركي بالموافقة هو تطور إيجابي).

كما رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بهذه الخطوة التركية وحث المجر على اتباع نفس الخطى.

وقال ستولتنبرغ في بيانه: (أرحب بتصويت الجمعية الوطنية في تركيا لصالح المصادقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي) مؤكدًا أنه يعتمد على المجر للمضي قدمًا في عملية المصادقة على الانضمام في أقرب وقت ممكن.

وفي واشنطن فقد أشار مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) إلى أن الولايات المتحدة ترحب بقرار تركيا بالموافقة على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف سوليفان: (السويد شريك دفاعي قوي ومؤهل، وانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي سيعزز الأمن والقوة للولايات المتحدة وللحلف بشكل عام).