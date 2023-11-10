البرازيل تبتكر أول لقاح ضد إدمان الكوكايين فى العالم

أعلن عدد من العلماء بالبرازيل عن تطوير لقاح جديد ومبتكر لعلاج إدمان الكوكايين ومشتقاته، حيث يعمل اللقاح على إنتاج أجسام مضادة تتفاعل مع الكوكايين في الدم وتمنعه من الوصول إلى الدماغ عن طريق تحفيز الجهاز المناعي، مما يمنع المستخدم من الشعور بالنشوة التي يعطيها المخدر, هذا اللقاح المسمى كاليكسكوكا أظهر نتائج واعدة في التجارب على الحيوانات، ومن المقرر أن يتم بدء اختباره على البشر في العام المقبل.

لقاحات لأنواع أخرى من المخدرات

كما تم الإعلان عن نجاح عدة لقاحات أخرى مضادة لجرعات زائدة من المخدرات مثل الفنتانيل والهيروين، ومن المقرر أن تجرى التجارب البشرية عليها أيضًا في العام المقبل، ومن المرجح أن تكون تلك اللقاحات وسيلة جديدة لمعالجة إدمان المخدرات.

فاعلية اللقاح والهدف منه

وحتى الآن أظهر اللقاح فعاليته في التجارب على الحيوانات، بعد أن قام بتوليد أجسام مضادة ضد الكوكايين مع آثار جانبية محدودة، حيث أن الكوكايين يتم إمتصاصه من خلال أنسجة الأنف ليصل إلى الدم بسرعة عقب استنشاقه أو حقنه، ويعمل اللقاح عن طريق منع دخول الكوكايين إلى الدماغ وبالتالي إلغاء الشعور بالنشوة التي يسببها الكوكايين.

أول علاج من نوعه

يهدف اللقاح إلى منع المدمنين من تناول الكوكايين بشكل عام، وإذا تمت الموافقة عليه من قبل الجهات التنظيمية، سيكون هذا أول علاج لإدمان الكوكايين باستخدام لقاح, يعتبر هذا اللقاح تحديًا كبيرًا في مجال علاج إدمان المخدرات وقد حاز على جائزة كبرى في حفل توزيع جوائز الابتكار الصحي الأوروبي لطب أمريكا اللاتينية.