البحر الأحمر: شركات النقل البحري مترددة على الرغم من سعي أمريكا لتأمين الملاحة

بالرغم من سعي الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وإعلانها عن تشكيل ما وصفته “أوسع تحالف بحري ممكن” في البحر الأحمر، لكن من الواضح أن هذه الخطوة لم تغير الشئ الكثير في الأمر، حيث لا زالت نصف الحاويات التي تسلك في العادة طريق البحر الأحمر وقناة السويس ترى أنه من الأفضل السير حول أفريقيا بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا لتصريحات المستشار الاقتصادي، شبل السبع، لمونت كارلو، فإن تكلفة نقل البضائع قد ارتفعت بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التأمين على البواخر بحوالي خمسة أضعاف.

ويترتب على تغيير المسار، إطالة الوقت الذي يتم خلاله نقل البضائع من الصين إلى أوروبا بحوالي 25%، وبالرغم من ذلك، فإن قيادة أمريكا للأسطول العسكري لحماية البحر الأحمر لم يقنع شركات النقل البحري إلى الآن، حيث غيرت حوالي 300 باخرة تحمل من 3 إلى 4 مليون حاوية مسارها عن البحر الأحمر.

كما أعلنت شركة الشحن الألمانية “هاباغ لويد” اليوم الجمعة، أنها ستواصل تحويل سفنها من قناة السويس لأسباب أمنية.

وهذا ما أكدت عليه وكالة بلومبرج، حيث تعلن البواخر التي تكمل طريقها عبر البحر الأحمر بشكل مسبق عن أنها سفن غير متوجهة إلى إسرائيل، وأنها غير مملوكة للإسرائيليين، وهذا يعني أن البواخر الصديقة فقط لليمن هي من تمر، وهذا يخفف تكاليف النقل عليها، كما يعكس مدى هيمنة الحوثيين على الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب.