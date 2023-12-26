البحرية الهندية تعلن عن إطلاق ثلاث سفن حربية قبالة سواحلها

أعلنت البحرية الهندية أنها ستقوم بنشر سفن مزودة بصواريخ موجهة في منطقة بحر العرب وذلك بعد تعرض سفينة تدعى “كيم بلوتو” لهجوم قبالة السواحل الهندية، جاء بيان البحرية الهندية كرد فعل على تعرض السفينة المتعلقة بإسرائيل لهجوم وتقول البحرية الهندية بأنه يجب وجود رادع يحول دون قيام المسؤولين عن هذه الهجمات بتنفيذها مجددا.

وتعرضت السفينة “mv chem Pluto” التي تشير تقارير الى أنها متعلقة باسرائيل لهجوم على سواحل بحر العرب و قبالة السواحل الهندية بطائرة مسيرة، وأعلنت البحرية الهندية أنها تقوم بالتحقيق في طبيعة الهجوم الذي تعرضت له السفينة وتسعى البحرية لتحديد مصدر الهجوم ونوع وكمية المتفجرات التي استخدمت في الهجوم على السفينة، تقول الحكومة الهندية بأنها ملتزمة بالحفاظ على الممرات البحرية في منطقة المحيط الهندي وتسعى لتأمينها لدورها الفاعل في تسيير التجارة البحرية، وقال وزير الدفاع الهندي راجاث سينغ بأن تأمين الممرات البحرية التجارية قبالة سواحل الهند هي أولوية بالنسبة لهم وقال عقب تشغيل السفينة التي تهدف لتأمين السواحل بأن الهند تلعب دور كبير في عملية تأمين منطقة المحيط الهندي بأكملها ووعد بضمان أن التجارة البحرية في تلك المنطقة ستكون في أمان مستقبلا، يذكر أن السفينة التي تعرضت للهجوم كانت تضم طاقماً مكوناً من 22 شخص بينهم 21 مواطن هندي ومواطن فيتنامي واحد.

ووعد وزير الخارجية الهندية بالعثور على المسؤولين من الهجوم واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد اتهمت إيران بالوقوف وراء الهجوم على السفينة فيما وصفت وزارة الخارجية الإيرانية ذلك الادعاء بأنه لا أساس له من الصحة وأخلت مسؤوليتها من الهجوم على السفينة، وقال البنتاجون بأن طائرة بدون طيار انطلقت من إيران وضربت السفينة علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول هي الأخرى مواجهة تحديات الهجوم على السفن المتوجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر.

ودشنت البحرية الهندية إطلاق 3 سفن حربية مزودة بصواريخ موجهة تدعى “مورموغاو” و”كوتشي” و”كولكاتا” وسيتم نشر تلك السفن في مناطق متفرقة من السواحل الهندية.

ويبدو ان ذلك الهجوم على السفينة الإسرائيلية جاء رداً على انتهاكات دولة الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين في قطاع غزة، وكانت سفارة إسرائيل في العاصمة الهندية نيودلهي قد عرضت لهجوم وأعلنت السلطات الهندية وقوع انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية وأعلنت شرطة نيودلهي أيضا بأنها كانت قد تلقت مكالمة هاتفية بشأن وقوع انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، لم يتم الإعلان عن وقوع إصابات أو سقوط ضحايا.