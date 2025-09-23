الاعتراف الدولي لا يخفف معاناة سكان غزة تحت القصف

الأوضاع الميدانية في شمال القطاع تشهد ارتفاعًا في الوتيرة مع توغل القوات الإسرائيلية داخل أحياء مكتظة، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية بارزة في الأمم المتحدة، بينما تستمر الأزمة الإنسانية في التفاقم يومًا بعد يوم.

استمرار الغارات الجوية والخسائر البشرية

أفادت مصادر طبية محلية بمقتل أربعة أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكني في مدينة غزة، فيما واصلت القوات الإسرائيلية تحذير المدنيين من البقاء في مناطق شمال القطاع مع تقدم الدبابات نحو غرب المدينة. وشهدت أحياء الصبرة وتل الهوى انفجارات عنيفة ألحقت دمارًا بعشرات المنازل والطرق.

شهادات من داخل المدينة

تقول هدى، وهي أم لطفلين من غزة، إن الأوضاع الإنسانية تتدهور بشكل غير مسبوق، موضحة عبر رسالة نصية أن أصوات الانفجارات تثير الهلع بين الأطفال والكبار على حد سواء. وأضافت أن النزوح جنوبًا ليس خيارًا ممكنًا للكثير من العائلات بسبب غياب الضمانات الأمنية وتكاليف الانتقال.

تراجع في الخدمات الصحية

السلطات المحلية أعلنت توقف ثلاث مستشفيات عن العمل نتيجة الهجمات البرية المستمرة، ما فاقم من أزمة القطاع الصحي وأدى إلى حرمان آلاف السكان من تلقي الرعاية الطبية الأساسية، في ظل حصار ودمار يطال البنية التحتية.

خلفية دبلوماسية

يأتي هذا التصعيد بعد يوم واحد فقط من اجتماع قادة العالم في نيويورك خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تبنت عشرات الدول قرارًا يعترف بالدولة الفلسطينية في خطوة اعتُبرت تحولًا دبلوماسيًا مهمًا. ورغم ما حمله القرار من أبعاد سياسية رمزية، فإن الواقع الميداني في القطاع يبرز الفجوة الكبيرة بين التحركات الدولية والحقائق على الأرض.