رابط الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي 2023 / 2024 dvprogram.state.gov نتيجة الهجرة العشوائية أمريكا

سيتم الإعلان عن نتائج قرعة الهجرة إلى أمريكا لعام 2024/2023 لكافة المتقدمين للبرنامج اليوم السبت أو الأحد مايو عام من 2023 بشكل رسمي. وستكون النتائج متاحة على موقع الهجرة الأمريكي dvprogram.state.gov.

ينتظر الكثير من المواطنين العرب موعد الإعلان عن نتائج قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا لعام 2023-2024، ولكن هل سيتم اختيارهم؟ لن تخطر وزارة الخارجية الأمريكية المتقدمين بشكل مباشر بنتيجة القرعة، لكن يمكنهم التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج في الفترة من السادس من مايو وحتى الثلاثين من سبتمبر عام 2024.

ومن الضروري الاحتفاظ برقم التأكيد الذي ظهر أثناء التسجيل، وإذا فقد المتقدم هذا الرقم، يمكنه استرداده من خلال الأداة المتاحة على الموقع الإلكتروني باستخدام عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمه أثناء التسجيل لتأكيد الهوية.

القرعة الأمريكية

منذ ما يقارب 28 عامًا، صدر الإعلان عن برنامج القرعة لتأشيرات التنوع (اللوتري)، بتفويض من الهيئة التشريعية في النظام السياسي الأمريكي (الكونغرس) وتحت إدارة وزارة الخارجية الأمريكية. يتيح هذا البرنامج للآلاف من المواطنين من الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة، الفرصة للحصول على تأشيرة مجانية والعمل هناك.

من المتوقع أن يتم اختيار 55 ألف شخص من دول مختلفة حول العالم، وسيتم الإعلان عن النتيجة يوم السبت الموافق 6 مايو/أيار 2023. وسيتعين على الفائزين بالقرعة تلبية شروط بسيطة ولكن صارمة.

وعليه، يجب الإشارة إلى أن بعض المواطنين في دول مختلفة لن يكونوا مؤهلين للمشاركة في هذه القرعة، حيث أن أكثر من 50 ألفًا من مواطني هذه البلدان قد هاجروا إلى الولايات المتحدة خلال الخمس سنوات الماضية، وهي: هندوراس، البرازيل، الدومينيكان، السلفادور، الصين، هايتي، كوريا الجنوبية، الهند، جامايكا، الفلبين، المكسيك، نيجيريا، كولومبيا، باكستان، المملكة المتحدة باستثناء إيرلندا الشمالية، كندا، فنزويلا، بنغلاديش، فيتنام.

ويعد هذا الشرط أحد أهم الإجراءات التي تتبعها لجنة القبول، حيث أن سكان البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة تاريخيا إلى الولايات المتحدة مؤهلون للدخول في القرعة.

رابط نتائج القرعة الأمريكية 2024

يعتبر رابط معرفة نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2023-2024 على موقع dvprogram.state.gov من بين الروابط الأكثر بحثاً من قِبَل المتقدمين إلى اللوتري الأمريكي في الساعات القليلة الماضية، حيث يمكن للآلاف من الأشخاص الذين تقدموا للاستفادة من هذه الفرصة متابعة النتائج الخاصة بهم بكل سهولة والاستعلام عن حالتهم سواء قُبلت أو رفضت. يتميز هذا الموقع بكونه الرسمي والمعتمد، حيث يتم تفادي عمليات الاحتيال التي يتعرض لها بعض المتقدمين من خلال توجيههم لبعض الروابط الغير رسمية أو المشبوهة، فمن أجل الاستعلام عن نتيجة القرعة أو إن صح التعبير لمعرفة نتائج لوتري عام 2024 يجب أن تتبعوا الخطوات التالية بالتفصيل:

والآن، يمكنكم متابعة الخطوات التالية لمعرفة نتائج لوتري عام 2024 بكل سهولة:

الدخول إلى موقع dvprogram.state.gov لمتابعة نتائج القرعة الأمريكية. الضغط على زر “check status” المُلون باللون الأزرق. الضغط على زر “continue”. إدخال رقم التأكيد الذي تم تسجيله في اللوتري. إدخال اسم العائلة وتاريخ الميلاد. كتابة رقم التأكيد على الشاشة، والضغط على زر “submit”.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكن للجميع متابعة نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2023-2024 بكل يسر وسهولة، دون اللجوء إلى المواقع غير الرسمية.

إذا لم يتم اختيار اسمك في القرعة، فستظهر رسالة تفيد بأنك لم تفز بالقرعة. ومن المهم العلم أن حصولك على فرصة للمشاركة في القرعة لا يضمن الحصول على الهجرة إلى الولايات المتحدة، حيث يتم قبول طلبات الهجرة الناجحة بناءً على عدد محدود من التأشيرات المتاحة لكل دولة.

نتيجة قرعة أمريكا

ظهرت النتائج بشكل رسمي الآن لجميع الدول العربية (المغرب السعودية مصر الأردن..إلخ) ما عليكم سوى الدخول للموقع الرسمي للاستعلام وبعدها ادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح والضغط على Submit لمعرفة نتيجتكم.