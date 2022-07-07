الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 بالاسم ورقم الاكتتاب

يبحث العديد من الطلاب في سوريا عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 من أجل التعرف على نتيجة الامتحانات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الجاري، والاستعداد للفصل الدراسي الجديد، وهي فرصة من أجل التعرف على نتيجة كل المواد، إليكم التفاصيل الكاملة عن طريقة الاستعلام عن نتيجة البكالوريا سوريا 2022 بالاسم ورقم الاكتتاب من خلال التالي.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 حسب الاسم

وأتاحت وزارة التعليم في سورية إمكانية الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 حسب الاسم، ويمكن استخراجها من خلال التالي.

ادخل إلى موقع وزارة التربية السورية.

اضغط على أيقونة نتائج الامتحانات.

حدد الفصل الدراسي الذي يدرس فيه الطالب والشعبة.

بعد الخطوات السابقة حدد المحافظة التي تم تأدية الامتحانات فيها.

من الضروري إدخال الاسم في المكان المخصص.

انقر على زر كلمة بحث من أجل إظهار النتيجة.

تظهر لك على الفور نتائج البكالوريا سوريا 2022 حسب الاسم فور اعتمادها.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 برقم الاكتتاب

وكشفت وزارة التعليم طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 برقم الاكتتاب من خلال الخطوات التالية.

الخطوة الأولى يجب الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية.

يجب الدخول إلى نتائج الامتحانات.

حدد الصف الدراسي الذي يدرس فيه الطالب ثم اختار الشعبة بواء كانت علمية أو أدبية والمحافظة التي تم تأدية الامتحانات فيها.

من الضروري إدخال الاسم في مربع الحواري الخاص.

يجب النقر على زر كلمة بحث من إجل إظهار النتيجة.

تظر لك النتيجة في حال اعتمادها

رابط نتائج البكالوريا سوريا 2022 حسب الاسم

وكانت وزارة التربية السورية أعلت عن اقتراب الانتهاء من عملية مراجهة نتائج الطلاب والطالبات في البكالوريا سوريا 2022 ومن المقرر اعتمادها ونشرها على الموقع الرسمي للنتائج ويمكن التعرف على النتاج من خلال الدخول إلى رابط نتيجة البكالوريا 2022.