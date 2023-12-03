الاحتلال الإسرائيلي.. يُطلق مُسيرات تحمل رسائل تحذيرية نحو منازل الفلسطينيين

استمرارا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من شهرين، وذلك منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي شنتها كتائب القسام في السابع من أكتوبر لعام 2023، والتي وقع ضحيتها الآف القتلى والجرحى، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد 3-12-2023 بإرسال مسيرات تحمل رسائل تحذيرية للضفة الغربية.

رسائل مسيرات الاحتلال الإسرائيلي

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات تُحلق في سماء الضفة الغربية لقطلع غزة، تحمل هذه المسيرات رسائل تُحذر فيها السكان، وتطلب منهم إخلاء منازلهم في أقرب وقت.

الاحتلال الإسرائيلي يستخدم مُسيرات تحمل رسائل تحذيرية نحو منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/1gaA5m0daz — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 3, 2023

ولقت هذه الرسائل التحذيرية ردة فعل غاضبة من الشارع العربي والفلسطين، حيث رد بعض المستوطنين أثناء تحليق المسيرة، بعدم ترك المنازل مهما كان.

كان انتهاء الهدنة ما هو إلا مجرد وقت، ليستمر الإحتلال في مجذرته التي صنعها في حق المستوطنين في الشارع الفلسطيني