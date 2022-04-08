الاتحاد الأوروبي يفرض حظر على استيراد الفحم الروسي

مازالت تداعيات أزمة حرب روسيا أوكرانيا وعقوبات الاتحاد الأوروبي مستمرة، إذ قام الاتحاد الأوروبي هذه المرة بفرض عقوبة اقتصادية جديدة على روسيا تمثلت في وضع حظر على استيراد الفحم من روسيا وجاء ذلك القرار لتضييق الخناق اقتصاديًا على روسيا كنوع من الحرب الاقتصادية عليها لتجبرها على وقف الاعتداء على أوكرانيا وهذا القرار سيدخل في التنفيذ بعد ١٢٠ يومًا بالإضافة لذلك أصدر الاتحاد الأوروبي قرار آخر يمثل عقوبة على روسيا وهو إغلاق الموانئ الأوروبية وعدم السماح للسفر الروسية بالدخول فيها، وهذه القرارات التي تمثل عقوبة لروسيا لم تكن الأولى بل هي حزمة خامسة من العقوبات أخذها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، وجديد بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان يستورد ٤٥% من الفحم من موسكو بمبلغ يصل ٤ مليارات يورو سنويًا، وينفذ هذا القرار في أغسطس المقبل كما

عقوبات الحزمة الخامسة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو

صرح الرئيس الفرنسي لمجلس الإتحاد الأوروبي أن مجموعة العقوبات الخامسة والتي تتمثل في وقف صادراتها إلى موسكو بقيمة مالية تبلغ ١٠ مليار يورو، تتضمن منتجات تكنولوجية بالإضافة لتجميد العديد من الأصول الموجودة لدى الاتحاد الأوروبي للبنوك الروسية، وقد شملت حزمة العقوبات الخامسة حظر استيراد مجموعة من المنتجات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي وتشمل العديد من المواد الأولية ومواد أخرى مهمة بقيمة تصل نحو ٥.٥ مليار يورو سنويًا، كما فرضت حظر على شركة النقل البري الروسية والبيلاروسية أن تعمل داخل الاتحاد الأوروبي.

تداعيات فرض القرارات والعقوبات على روسيا

وفقًا لقرارات رئيسة المفوضية الأوروبية بأن روسيا سوف تعاني من انحدار وعزلة مالية واقتصادية وعزلة تكنولوجية فيما صرحت الحكومة الروسية أن تلك العقوبات لم تؤثر على روسيا بل ستزيد الإقتصاد الروسي قوة وتوسع في الاعتماد على موارده الاقتصادية.