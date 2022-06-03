الاتحاد الأوروبي يضع قرارات بالحظر الفوري على عقود التأمين الجديدة الخاصة بالسفن التي تعمل في النفط الروسي

في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا وقيام الإتحاد الأوروبي بفرض مجموعة من العقوبات على روسيا بين الحين والأخر لإجبار روسيا للرجوع عن قرارها وسياستها في الحرب أوكرانيا، وفي سبيل ذلك قامت بفرض خمس حزم من العقوبات على روسيا إلا أن روسيا حتى الآن ام تمتثل على طلبات الاتحاد الأوروبي ا توافقه على مطالبها أو تستجيب لها في إيقاف الحرب على أوكرانيا، ويفكر الاتحاد الأوروبي في فرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا للتنكيل بها من أجل إجبارها على التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة القائمة بينها وبين أوكرانيا.

الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا

أعلن مسؤول من الاتحاد الأوروبي أنه تمت الموافقة أمس الخميس الموافق ٢ من شهر يونيو ٢٠٢٢ على الحزمة السادسة من العقوبات التي فرضتها على روسيا وتتضمن قرارًا بالحظر الفوري على عقود التأمين الجديدة الخاصة بالسفن التي تعمل في النفط الروسي مع القيام بإلغاء كافة العقود السارية والمالية تدريجيًا خلال مدة ٦ أشهر، وأوضح المسؤل أن عملية إلغاء وإنهاء عقود التأمين على السفن السارية سيتم انهائها بشكل تدريجي على مدار زمني قدرها ٦ أشهر تحتسب تلك المدة من وقت دخول حزمة العقوبات السادسة حيز ومحل التنفيذ، وذلك فيما يخص العقود المبرمة والقائمين فقط أما العقود الجديدة والتي لم تبرم فإنه يتم حظرها على الفور.

متى تدخل حزمة عقوبات الإتحاد الأوروبي على روسيا حيز التنفيذ

أكد مسؤول الإتحاد الأوروبي أن حزمة العقوبات السادسة التي فرضتها على روسيا والتي تم الموافقة عليه قيد التنفيذ والتطبيق بدءًا من تاريخ نشر تلك العقوبات في الجريدة الرسمية الخاصة بالإتحاد الأوروبي والتي من المقرر أن يتم ذلك يوم الجمعة الموافق الثالث من شهر يونيو الجاري ٢٠٢٢