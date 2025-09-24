الإمارات تشارك في اجتماع دولي لبحث وقف دائم لإطلاق النار في غزة

وكالة أنباء الإمارات وام أوضحت أن قمة رفيعة المستوى عُقدت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول الإسلامية، حيث تركزت المداولات على إنهاء الحرب في القطاع ومعالجة تداعياتها الإنسانية.

وبحسب الوكالة، أن النقاش تطرق كذلك إلى ملف الأسرى والرهائن، بجانب البحث في آليات عملية من شأنها التخفيف من معاناة المدنيين داخل القطاع، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة منذ اندلاع المواجهات الأخيرة.

مشاركة فاعلة في القمة الدولية

شاركت أبوظبي في الاجتماع إلى جانب قادة من قطر والسعودية ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، في خطوة تعكس حرصها على دعم المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار.

خلفية دبلوماسية

يمثل اللقاء امتدادًا للنقاشات التي تشهدها اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع تصاعد المطالب الدولية بتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلول مستدامة تنهي معاناة المدنيين في غزة.

أهمية التحرك الجماعي

مشاركة هذا العدد من الدول الإسلامية، إلى جانب الولايات المتحدة، تعكس رغبة مشتركة في بناء موقف موحد يسهم في تهدئة الأوضاع وتهيئة المجال لخطط إعادة الإعمار مستقبلًا.

جهود إنسانية موازية

إلى جانب المسار السياسي، تواصل منظمات الإغاثة الدولية والإقليمية الدعوة إلى فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات، وهو ما أكدت بعض الوفود الحاضرة أنه يشكل ضرورة ملحّة لتخفيف آثار الحرب.