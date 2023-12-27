الإخلاء فوراً.. الجيش الإسرائيلي يوجه تحذير هام لسكان مخيم البريج وأحياء أخرى

اندلعت منذ قليل اشتباكات عنيفة وقوية وسط قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع محاولة تقدم القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع، حيث طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مخيم البريج وأحياء أخرى من المنطقة بضرورة الانتقال الفوري إلى مراكز الإيواء الموجودة في دير البلح جنوباً، ومحذراً جميع المواطنين الفلسطينيين من التواجد في تلك المناطق التي تشهد اشتباكات عنيفة خلال هذه الفترة.

االجيش الإسرائيلي يوجه تحذير هام لسكان مخيم البريج بالإخلاء فوراً

تعليق النشاطات العسكرية مؤقتاً

من جانبه أعلن “أفيخاي أدرعي” المتحدث الرسمي بسام الجيش الإسرائيلي من خلال تدوينه له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن تعليقاً مؤقتاً للنشاطات العسكرية، سوف يتم من أجل أغراض إنسانية على حد زعمه في حي السلام في دير البلح، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً من أجل التزويد.

الجيش لا يسمح بتنقل المدنيين

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القتال والتقدم العسكري للقوات الإسرائيلية في منطقة خان يونس، لا يسمحان حالياً بتنقل المدنيين من خلال محور صلاح الدين في المقاطع الواقع شرق وشمال مدينة خان يونس، مشيراً أن الجيش الإسرائيلي سوف يتيح للمدنيين الإنسانيين التنقل عبر المحور الالتفاتي الموجود في غرب مدينة خان يونس.

كما أوضح ” أفيخاي أدرعي” أنه سوف يتاح التنقل للاتجاهين من منطقة رفح وخان يونس، ويكون ذلك باتجاه دير البلح ومخيمات الوسطى عبر شارع الرشيد – الشهداء في دير البلح.

مشهد قطاع غزة وفق توصيف اليونيسف

يشهد قطاع غزة يوماً آخر من الموت والدمار الذي يخيم على القطاع، حيث تحول القطاع غلى أخطر مكان في العالم خلال هذه الفترة، وذلك وفق توصيف “اليونيسف”، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة وسط القطاع اليوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023، ومحاولة القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع.

مقتل 5 في قصف مدرسة تؤوي نازحين

أفاد مراسل العربية/ الحدث صباح اليوم الأربعاء، بأن قصفاً مدفعياً عنيفاً من إسرائيل استهدف المنطقة الوسطى وسط قطاع غزة، مشيراً إلى وقوع 5 قتلى في قصف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما أوضح أن المدفعية الإسرائيلية قد قصفت بشكل كامل الشريط الحدودي من رفح إلى بيت حانون.

تواصل خلال هذه الساعات قوات الاحتلال الإسرائيلية التي توغلت براً في القطاع خلال الفترة الماضية محاولة التقدم جنوباً وشمالاً، مما يزيد من مأساة سكان القطاع المحاصر، وذلك بالتزامن مع نقص كبير في المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية في القطاع، وذلك بالإضافة إلى نقص كبير في الوقود، وتصاعد الوضع خطورة في المنطقة والتحذيرات الدولية المتتالية من الوضع الكارثي في غزة.

عدد الشهداء الفلسطينيين

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب نتيجة الحرب على قطاع غزة، والتي تفجرت بعد السابع من أكتوبر الماضي 2023.