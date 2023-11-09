الإجتماعات التحضيرية للقمة العربية.. وزير خارجية المملكة يجدد الدعوة بوقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات

ترأس الأمير فيصل بين فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، أعمال اجتماع وزراء خارجية العرب التحضيري للدورة غير العادية للقمة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بحضور ممثلي الدول الشقيقة.

وأكد بن فرحان، حَسَبَ وكالة الإنباء السعودية “واس”، أن القمة التي تستضيفها المملكة يوم السبت المقبل 11 نوفمبر 2023، ما هي إلا استجابة للوضع الخطير في قطاع غزة داعين المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن إلى النهوض وتحمل مسؤولياته، والسعي لإصدار قرار يهدف لوقف فوري للعمليات العسكرية وحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالا للأعراف والقوانين الدولية ومبادئ الإنسانية المشتركة.

رفع الحصار عن غزة

كما طالب بن فرحان برفع الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية العاجلة بشكل مستدام، وأضاف وزير الخارجية أن غزة تشهد كارثة إنسانية أودت بحياة الأبرياء، أكثرهم من النساء والأطفال وهو ما ينذر بعواقب جسيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

حملة التبرعات الشعبية

وأشار بن فرحان الى حملة التبرعات الشعبية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر منصة ساهم، وهو ما يؤكد على أن المملكة لا تدخر جهدا في كل ما من شأنه تخفيف المعاناة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأضاف، يجب ألا يغيب عن أذهاننا هدف تحقيق السلام العادل والشامل والدائم وفقا لقرارات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب بن فرحان عن أمله في أن تسهم هذه القمة في تحفيز التحرك الحاسم للمجتمع الدولي لحقن الدماء وتهيئة الظروف الملائمة للعمل نحو السلام.