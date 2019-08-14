الأيام البيض 1441 الموافق 2020/2019 في السعودية والإمارات والكويت

ننشر جدول الأيام البيض 1441 هذا العام والسنة الهجرية التي تصادف مع العامين الميلاديين 2019-2020 ومواعيد صوم الأيام البيض في السعودية والكويت والإمارات وقطر ومصر ومعظم الدول العربية والإسلامية، حيث نقدم لكم مع موقع نجوم مصرية موعد الأيام البيض 1441 في محرم وصفر وربيع وجمادي ورجب وشعبان، وذي القعدة وذي الحجة وشوال، وصوم الأيام البيض له فضل كبير ومنه خير وفير، وصوم تلك الأيام من السنن والنوافل، وتعادل صوم الدهر كله، ومن الأحاديث النبوية الشريفة عن الأيام البيض عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام ؛ فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله “.

جدول الأيام البيض 1441 الموافق 2020/2019

ومن الأحاديث النبوية الشريفة عن صوم الأيام البيض وتحديد أيامها الثلاثة “عن أبي ذر قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا صمت شيئاً من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة”، وعن أن أجر صوم الأيام البيض يُعادل صوم الدهر، فإذا كانت الحسنة بعشر أمثالها، فإن صيام ثلاثة أيام تساوي صيام 30 يوما (شهر كامل)، فإذا واظبت على ذلك فكأنك صمت الدهر كله، ياله من أجر كبير وعظيم، ويقول الله عز وجل أن كل عمل يعمله الانسان له، بينما الصوم فإنه لي، ويقول الخالق “وأنا أجزي به”