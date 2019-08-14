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الأيام البيض 1441 الموافق 2020/2019 في السعودية والإمارات والكويت

كتب محمد عطا اللهفي آخر تحديث
الأيام البيض 1441 الموافق 2020/2019 في السعودية والإمارات والكويت

ننشر جدول الأيام البيض 1441 هذا العام والسنة الهجرية التي تصادف مع العامين الميلاديين 2019-2020 ومواعيد صوم الأيام البيض في السعودية والكويت والإمارات وقطر ومصر ومعظم الدول العربية والإسلامية، حيث نقدم لكم مع موقع نجوم مصرية موعد الأيام البيض 1441 في محرم وصفر وربيع وجمادي ورجب وشعبان، وذي القعدة وذي الحجة وشوال، وصوم الأيام البيض له فضل كبير ومنه خير وفير، وصوم تلك الأيام من السنن والنوافل، وتعادل صوم الدهر كله، ومن الأحاديث النبوية الشريفة عن الأيام البيض عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام ؛ فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله “.

جدول الأيام البيض 1441 الموافق 2020/2019

ومن الأحاديث النبوية الشريفة عن صوم الأيام البيض وتحديد أيامها الثلاثة “عن أبي ذر قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا صمت شيئاً من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة”، وعن أن أجر صوم الأيام البيض يُعادل صوم الدهر، فإذا كانت الحسنة بعشر أمثالها، فإن صيام ثلاثة أيام تساوي صيام 30 يوما (شهر كامل)، فإذا واظبت على ذلك فكأنك صمت الدهر كله، ياله من أجر كبير وعظيم، ويقول الله عز وجل أن كل عمل يعمله الانسان له، بينما الصوم فإنه لي، ويقول الخالق “وأنا أجزي به”

جدول الأيام البيض 1441
الشهريوم 13يوم 14يوم 15
محرم12 سبتمبر 201913 سبتمبر 201914 سبتمبر 2019
صفر12 أكتوبر 201913 أكتوبر 201914 أكتوبر 2019
ربيع الأول10 نوفمبر 201911 نوفمبر 201912 نوفمبر 2019
ربيع الثانى10 ديسمبر 201911 ديسمبر 201912 ديسمبر 2019
جمادي الأولى8 يناير 20209 يناير 202010 يناير 2020
جمادي الآخرة7 فبراير 20208 فبراير 20209 فبراير 2020
رجب8 مارس 20209 مارس 202010 مارس 2020
شعبان6 أبريل 20207 أبريل 20208 أبريل 2020

 

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عن الكاتب

محمد عطا الله

محمد عطا الله بكالورويس التجارة جامعة الاسكندرية، مدون سكندرى ومحرر للأخبار فى موقع نجوم مصرية، الحياد والوسطية اسلوبنا وصول المعلومة والخبر الى متابعنا بصورة مبسطة وشيقة، الاهتمام بالمحتوى المميز والجيد، الهوايات: أعشق السيارات الألمانية mercedes , BMW، كما أعشق السفر والرحلات السياحية حول العالم من أفضل الوجهات السياحية دبى ولندن.

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