الأول إفريقيا.. تطبيق إلكتروني للحد من آثار التغير المناخي

قررت شركة Eden Power الأفريقية، أن تطرح قريباً تطبيقا إلكترونيا، يرصد آثار التغير المناخي، ويقدم حلول لمواجهتها، وهو التطبيق الأول من نوعه بأفريقيا.

ووفقا صحيفة “ذا جارديان” في نسختها النيجيرية، وشركة Eden Power هي شركة متخصصة في توفير مصادر الطاقة المتجددة لأنحاء أفريقيا، وتتخذ من نيجيريا مقرا لها.

حلول لمشكلة تغير المناخ

ومن المقرر أن يحمل التطبيق الإلكتروني اسم “Eden Zero” وسوف يعمل عبر الهواتف الذكية، ويعرف الافراد الخطوات الفعالة الممكن اتخاذها للتصدي لآثار التغير المناخي باختلاف أشكاله.

ويضم التطبيق آلة حاسبه لمعدلات الكربون، يستطيع الأفراد حساب البصمات الكربونية لنشاطاتهم اليومية من خلالها، للابتعاد عن العادات الخاطئة التي تؤدي إلى زيادة انبعاثات الكربون الضارة. كما يتيح التطبيق للأفراد التواصل مع المبادرات الشهيرة للحياد المناخي.

وتغطي الحسابات النشاطات اليومية للمستخدمين، من تنقلات واستهلاك للطاقة، وتسوق وغيرها من النشاطات والعادات التي قد ينتج عنها تصرفات تعزز من آثار التغير المناخي.

ومن المفترض أن ينطلق التطبيق رسمياً عبر متاجر التطبيقات الإلكترونية المختلفة بحلول شهر أكتوبر من العام 2022 الجاري.