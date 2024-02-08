الأمير ويليام يعلق على اصابة والده بالسرطان للمرة الأولى وهذا ما قاله

علق الأمير ويليام أمير ويلز للمرة الأولى على إصابة والده بمرض السرطان حيث قال خلال حفل خيري تم إنشاؤه لجمع التبرعات بأن تعاطف الناس مع إصابة والده الملك تشارلز الثالث بالسرطان تعاني الكثير بالنسبة لهم كعائلة ملكية، يذكر بأن الحفل الخيري الذي تم إنشاؤه كان يهدف لجمع التبرعات لصالح الطائرات التي تقوم بعمليات الإسعاف الجوية في بريطانيا والذي كان الأمير ويليام يعمل بها سابقا قبل تولي مهامه الرسمية كولي عهد المملكة المتحدة وكونه أميراً لويلز.

يذكر بأن قصر باكنغهام كان قد أعلن قبل أيام بشكل رسمي إصابة الملك تشارلز الثالث بمرض السرطان وتم إعفاء الملك من الحضور في المناسبات العامة وذلك بسبب غيابه لتلقيه العلاج ولم يتم الكشف عن نوع السرطان الذي أصيب به الملك تشارلز وسيستمر الملك في أداء مهامه الدستورية كرئيس للدولة وكمسؤول عن تعيين الوزراء واصدار القرارات المهمة.

يذكر أن الملك تشارلز كان قد أصيب بالسرطان عن عمر يناهز الخامسة والسبعين وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية لتضخم البروستاتا وتم تحديد إصابة الملك تشارلز بالسرطان ولم يتم تحديد النوع ولكن تم التأكيد على أنه ليس سرطان البروستات وسيستمر الملك في أداء دوره الدستوري بما في ذلك التوقيع على القوانين وغيرها من الأعمال الحكومية بدون أن تتأثر الإدارة اليومية للحكومة البريطانية، جاءت ردود أفعال من عدة زعماء على إصابة الملك بالسرطان وأعربوا عن تمنياتهم للملك بالشفاء العاجل حيث قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الملك تشارلز أنه رجل رائع وأنه صلى من أجل شفائه كما عبر الرئيس الأمريكي بايدن عن تمنياته الطيبة للملك وتمنياته له بالشفاء العاجل وقال رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك بأنه يتمنى تماثل الملك للشفاء بشكل عاجل وذلك بعد زيارته الأخيرة له في قصر ويندسور والتي تمت فيها مناقشة الوضع الطبي للملك بين الأخير ورئيس وزراءه.

آلية تمثيل العرش في حال مرض الملك:

يتميز النظام الملكي البريطاني بالمرونة حيث إنه لدى المملكة المتحدة أحكام للتمثيل الملكي أثناء مرض الملك أو غيابه حيث أنه من غير المعتاد أن يقوم أفراد العائلة الملكية بالكشف عن طبيعة الأمراض الذي يتعرضون لها إلا أن الملك تشارلز فضل الكشف عن إصابته بمرض السرطان وذلك لتشجيع الكثير من الأشخاص في المملكة المتحدة للتعامل مع المرض بشكل عادي، يذكر ان جدول وجبات الملك يتيح له تناول وجبات صحية تساعده في محاربة المرض اللعين حيث يتناول الملك بذور الكتان مع وجبته الخفيفة المكونة من الشاي والفاكهة صباحاً ويعتبر ذلك بمثابة وجبة الافطار له، لا يتناول الملك وجبة الغداء بسبب انشغاله الشديد وبسبب جدول اعماله المزدحم، يٌمنع الملك حالياً من تناول اللحوم والأسماك في أيام معينة من الأسبوع.

يذكر أيضا أن الملك تشارلز هو رئيس الدولة في 14 دولة واقليم ويقود تحالف الكومنولث ويذكر أيضا بأن الملك تشارلز كان قد تولى خلافة العرش البريطاني خلفا لوالدته الملكة اليزابيث التي توفيت عن عمر يناهز الـ 95 ويعتبر الملك تشارلز الملك الثالث عشر في قائمة ملوك المملكة المتحدة وفي حال وفاة الملك تشارلز سيكون ولي العهد الحالي الأمير ويليام هو الملك الجديد للمملكة المتحدة، يعتبر الملك تشارلز الثالث أقدم وريث شرعي لمنصب أمير ويلز وهو أقدم وريث شرعي في تاريخ بريطانيا.