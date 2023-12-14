الأمم المتحدة: الحرب الإسرائيلية على غزة تضرب اقتصاد مصر ولبنان والأردن بنحو 10 مليار دولار

كشفت دراسة حديثة أجرتها الأمم المتحدة أن تكلفة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ستؤثر على الدول العربية المجاورة، بما في ذلك لبنان ومصر والأردن، حيث قد تصل إلى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في هذا العام، جاء ذلك نقلاً عن وكالة سكاي نيوز عربية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس.

تأثير الحرب الإسرائيلية على اقتصاد مصر والأردن ولبنان- المصدر: سكاي نيوز عربية عبر إكس

تأثير الحرب الإسرائيلية على اقتصاد الدول المحيطة

وأظهرت الدراسة التي تم أعدادها بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالنسبة لتلك الدول المحيطة بها من حيث الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى 10.3 مليارات دولار، أو 2.3٪ من الناتج المحلي لعام 2023، وقد تزيد إلى الضعف إذا استمرت الحرب لستة أشهر إضافية.

وفقًا للدراسة التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة فإن تأثير الحرب في غزة يمتد إلى الدول المجاورة والمحيطة بها، حيث يشكل تحديًا كبيرًا على الأوضاع الاقتصادية، ويعزز هذا التأثير المخاوف والتوترات في المنطقة، حيث يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، ومن الجدير بالذكر أن كلاً من مصر والأردن قدموا الكثير من المساعدات لقطاع غزة، بداية من فتح مطار العريش الدولي لاستقبال طائرات المساعدات الإنسانية من كافة أنحاء العالم، وحتى عقد القمم التي تدعوا للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

بالإضافة إلى ذلك فإن حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة خلال فترة قصيرة غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تضررت نسبة كبيرة من المنازل والبنية التحتية في غزة والضفة الغربية، وتحتاج إلى مليارات الدولارات لإعادة إعمارها مرة أخرى.

الأمم المتحدة: حرب غزة تضرب اقتصادات الدول العربية المجاورةhttps://t.co/fbZWIhnyi9 — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) December 13, 2023

إعادة الإعمار في قطاع غزة

تعد إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب تحديًا كبيرًا تواجهه المنطقة وفي هذا السياق، يتعاون فريق من الخبراء مع صناديق التنمية والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف لوضع سيناريوهات وخطط لإعادة الإعمار في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث يهدف هذا التعاون إلى توفير التمويل اللازم والدعم الفني لإعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد المحلي في غزة.

ومن المؤكد أن تكلفة الحرب في غزة ليست محدودة فقط على القطاع ذاته، بل تمتد أيضًا إلى الدول العربية المجاورة، يجب على المجتمع الدولي العمل معًا لتقديم كافة أنواع الدعم الإنساني وإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وكذلك تقديم الدعم المالي والفني اللازم لإعادة إعمار غزة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة بأكملها.