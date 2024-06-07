الأمم المتحدة: إدراج الجيش الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء لقيامه بالانتهاكات ضد الأطفال

جاء القرار متأخرا ولكنه أفضل من لا شيئ، فقد انتصرت الأمم المتحدة لفلسطين رغم رفض عضويتها مرتين من قبل، فقد تم إخبار بعثة دولة الاحتلال الإسرائيلي بإدراج إسرائيل بالقائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال وتمارس انتهاكا للقانون الدولي.

الدمار الهائل في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي ضمن القائمة السوداء

في تطور جديد للأمم المتحدة، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش قد أبلغ البعثة الإسرائيلية بأنه تم إدراج إسرائيل في القائمة السوداء بين الدول التي تقتل الأطفال، كما ذكر المندوب الباكستاني لدى الأمم المتحدة أن الأمم المتحدة تدرس تجميد عضوية إسرائيل، وجاء ذلك بعد استمرار الدولة الصهيونية في عمليات الإبادة الجماعية التي بدأتها منذ أكتوبر الماضي حتى الآن، حيث تتوالى الهجمات الإسرائيلية لمقار “الأونروا” ومدارسها التي تؤوي النازحين من الأسر الفلسطينية العزل، وقتل ألآف الأطفال قصفا وحرقا وتجويعا.

ردود الأفعال الإسرائيلية

سبب هذا القرار صدمة لبعض المسئولين الإسرائيليين، حيث يتوقع البعض أن يجر هذا القرار بعض العقوبات على إسرائيل ومنع تصدير الأسلحة لها وإعتراف وتسوية أوضاع دولة فلسطين، في حين علق رئيس الحكومة نتنياهو أن هذا القرار يعد إدراجا للأمم المتحدة في القائمة السوداء للتاريخ، وأن الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، بينما علق وزير الأمن القومي “بن غفير” أن هذا القرار عار على الأمم المتحدة، وعلق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف “سموتريتش” أن مستقبلنا بأيدينا وعندما يكون الأمر يتعلق بمستقبل أطفالنا علينا استمرار الحرب.

#عاجل | يديعوت أحرونوت نقلا عن مصادر مسؤولة: ضم إسرائيل للقائمة السوداء خطير جدا وقد يدفع دولا لفرض حظر للسلاح عليها#حرب_غزة pic.twitter.com/0P7dYme1Nr — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 7, 2024

ماذا بعد هذا القرار؟

هل ستشهد الأيام المقبلة تعامل جدي من دول العالم واتخاذ تدابير ضد إسرائيل بعد أن اتهمت بهذه التهمة الشنيعة بقتل الأطفال وهي تهمة إرهابية، لم تواجهها دولة الاحتلال من قبل، وآن الأوان أن تظهر دولة الاحتلال بوجهها القبيح أمام العالم، حيث علق بعض خبراء القانون الدولي أن الاتهام ليس قانوني ولكنه اتهام للتاريخ سيلصق في دولة الاحتلال ويصعب التعافي منه لسنوات حيث قال زعيم حزب إسرائيل “ليبرمان” أن إسرائيل لم تحصل على النصر الكامل بينما حصلت على العار الكامل.