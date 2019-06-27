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الألماس الوردي الأعلى سعرا بقيمة 50 مليون دولار.. وزوج من الأحذية المرصعة بالألماس بقيمة 17 مليون دولار في دبي

كتب آية محمدفي آخر تحديث
الألماس الوردي الأعلى سعرا بقيمة 50 مليون دولار.. وزوج من الأحذية المرصعة بالألماس بقيمة 17 مليون دولار في دبي
زوج من الأحذية مرصع بالألماس

من النادر جدا وجود امرأة لا تحب الألماس فقد تم اكتشافه منذ آلاف السنين ومنذ هذا الوقت وهو يعتبر صديق المرأة ، الألماس له اهمية وقيمة لاسباب عديدة منها : اسمه مشتق من الكلمة اليونانية ( أداماس) ومعناها (ما لا يقهر) ، فهو يعد أصلب مادة طبيعية قد عرفها الإنسان ، ومع التطور المستمر أصبح هناك العديد من الاشكال الجديدة لإكسسوار النساء المرصعة بالألماس ، واصبح مجال من مجالات البيع في المزادات العالمية وزاد التنافس على شرائها ، كلما زاد حجم الألماس كلما زاد قيمته او العكس ، واذا كان حجر الألماس نادر كلما كان اغلي ماديا ، وجد العديد من الاكسسوارات المرصعة بالألماس في المزادات العالمية ويكون ثمنها عالي جدا.

بعض أنواع الألماس

الألماس الوردي

في 8 نوفمبر 2018 كان هناك مزاد كريستي العالمي وتم بيع حجر ألماس وردي وكان وزنه 18.96 قيراطا ، وقد تم بيعه بمبلغ 50 مليون دولار وفق وكالة أسوشيتد برس ، وهذا الرقم يعتبر قياس عالمي قد أضاف للألماس الوردي.

زوج من الأحذية المرصعة بالالماس
الألماس الوردي

الألماس الوردي الزهري

في 8 نوفمبر 2018  تم بيع قطعة من حجر الألماس الوردي الزهري وفقا لوكالة أسوشيتد برس ، وقد تم بيعه بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي ‌.

زوج من الأحذية المرصعة بالألماس

في سبتمبر 2018 في عرض أقيم في دبي شو زوج من الأحذية المرصعة بالألماس بقيمة 17 مليون دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتعرف الأحذية باسم أحذية Passion Diamond وكان مرصع بمئات الماسات مع اثنين من الماس عيار 15 قيراط لكل منهما وكانوا خاليين من أي عيوب.

الزمرد ( الماس عديم اللون )

في 21 أبريل 2015 قد تم بيع قطعة من الزمرد وزنها 100.20 قيراط، في مزاد سوذبيز وذلك مقابل 22.1 مليون دولار، وهو أعلى سعر لأى الماس عديم اللون.

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عن الكاتب

آية محمد

مهتمة بالعمل الصحفي، وكتابة مقالات عن أحدث الأخبار المحلية والعالمية، وكاتبة فى موقع نجوم مصرية

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