الأكثر فتكا .. إنتشار سريع لهذا الفيرس في المجر والسلطات تتحرك

كشفت السلطات المجرية عن تفشى كبير لفيروس أنفلونزا الطيور من النوع الخطير سريع العدوى، فى إحدى مزارع البط بوسط البلاد، فى وقت تتعرض فيه أوروبا لارتفاعا موسميا سريعا فى حالات الإصابة بهذا الفيروس القاتل للطيور.

وقال تقرير لصحيفة ليكتورا الإسبانية إنه تم اكتشاف الفيروس فى مزرعة بمدينة سولنوك التي تضم حوالى 20 ألف بطة مخصصة للتسمين، وتسبب الوباء فى نفوق 725 طائرا، بينما تم إعدام الباقى كإجراء احترازى لمنع انتشار العدوى.

موجة جديدة من الفيروس

جاء هذا التفشي في ظل موجة جديدة من انتشار إنفلونزا الطيور في أوروبا، تسببت في قلق الحكومات وقطاع الدواجن بعد أن أدت في السنوات الأخيرة إلى إبادة ملايين الطيور، واضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد الغذائي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى زيادة المخاوف من انتقال العدوى إلى البشر.

السلالة الأكثر فتكا

ونوهت الصحيفة إلى أن السلالة الأخيرة التي انتشرت من انفلونزا الطيور تعتبرا الأكثر فتكا وانتشارا وقد ظهر مجددا فى عدة دول أوروبية منها ألمانيا وفرنسا وهولندا.

وتزداد المخاوف في الأوساط الأوروبية بعد أن أعلنت السلطات الألمانية عن ذبح أكثر من نصف مليون طائر لاحتواء فيروس انفلونزا الطيور الذى انتشر بشكل كبير فى البلاد، وفقا لصحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.

حيث كشفت السلطات فى المانيا عن ذبح أكثر من نصف مليون طائر في محاولة عاجلة لاحتواء تفشي فيروس إنفلونزا الطيور الذي ينتشر بسرعة غير مسبوقة منذ بداية الخريف.

وأشارت الصحيفة إلى أن ألف بطة ودجاجة في ولاية ساكسونيا السفلى شمال البلاد، إثر اكتشاف بؤرة جديدة لفيروس إنفلونزا الطيور، الخطوة جاءت ضمن خطة طارئة تهدف إلى منع انتشار العدوى في واحدة من أكبر المناطق المنتجة للدواجن في أوروبا.