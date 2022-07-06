الأكثر شهرة لعام 2022.. اسم “النبي محمد” يتصدر قائمة أسماء المواليد الذكور في بريطانيا

بالقائمة السنوية التي تصدر عن “بيبي سنتر” بالمملكة البريطانية المتحدة، والتي تضم أكثر 100 اسم شهرة سنويًا، تصدر اسم “محمد” قائمة أسماء المواليد الذكور في المملكة لعام 2022، بينما تصدر اسم “لي لي” المرتبة الأولى لأسماء المواليد الإناث..

اسم “النبي محمد” يتصدر مواليد بريطانيا

تبرز قائمة الأسماء الأكثر شهرة في المملكة البريطانية المتحدة، اتجاهات الآباء الإنجليز في تسمية أطفالهم، وتضم القائمة أكثر 100 اسم أطلق على المواليد خلال العام.

وفي القائمة الخاصة بالعام الجاري 2022، تصدر اسم “النبي محمد” قائمة الأسماء الأكثر شهرة بين المواليد الذكور، بينما جاء في المركز الثاني اسم “نوح”، وفي المركز الثالث اسم “جاك”.

ولأول مرة منذ سبعة سنوات، أطاح اسم لي لي” باسم “أوليفيا” من المركز الأول، ليأتي اسم “صوفيا” بالمركز الثاني، ويتراجع “أوليفيا” إلى المركز الثالث.

“محمد” الاسم المفضل للعام الثاني على التوالي

طبقا لتقرير ديلي ميل البريطانية، شهدت قائمة أسماء المواليد الإناث تغيرًا كبيرًا، ولكن ظل الاسم المهيمن على القائمة هو اسم “محمد” والذي احتل المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي.

وفي حين أن بعض الاتجاهات لا تزال قوية، في قرار إطلاق الأسماء على المواليد، مثل ألقاب وأسماء أفراد العائلة المالكة، إلا أن بعض الأحداث الجارية كان لها تأثير واضح.

فعلى سبيل المثال، ابتعد الآباء عن تسمية أطفالهم بأسماء “جوني وآمبر”، وربما السبب الرئيسي هي محاكمة التشهير التي رفعها النجم “جوني ديب” على طليقته “آمبر هيرد” والتي شهدت تبادل اتهامات بين الطرفين.

ويبدو أن المحاكمة التي تم بثها على الشاشات طوال الوقت، والتي انتهت بإصدار قرار بالتعويض لصالح “ديب”، قد أثرت على اختيارات الآباء والأمهات لأسماء أطفالهم.