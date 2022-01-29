الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة “ياسمين” تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر

عرضت فضائية “يورو نيوز”، مقطع فيديو رصد صور جوية خلابة لأرز الباروك في لبنان مكللاً بالثلوج.

وضربت العاصفة الثلجية “ياسمين”، لبنان وتساقط الثلج ليل أول أمس الأربعاء ابتداء من ارتفاع 600 متر، ما عزل عشرات المناطق الجبلية، خصوصاً في البقاع وفي المناطق الجبلية ومنها أقضية الشوف وعاليه وزحلة.

وانقطع الطريق الدولي الذي يربط غرب لبنان بشرقه (ضهر البيدر)، ويمرّ عبر السلسلة الغربية، كما انقطعت معظم الطرق الأخرى التي تمر بمناطق يزيد ارتفاعها عن 1000 متر.

وحذرت قوى الأمن الداخلي، المواطنين من القيادة في أجواء مناخية صعبة، داعية الجميع إلى عدم الخروج إلا للضرورة القصوى. ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة هي الأقسى منذ بداية التسعينيات.

وأدت العاصفة أيضاً إلى تغيب عشرات الموظفين الحكوميين عن العمل إذ تعذر عليهم الوصول إلى المكاتب للممارسة مهامهم، خصوصاً الذين يسكنون في المرتفعات بينهم.

وفي مشهد غير مألوف، استقيط أهل مدينة جبيل الساحلية على الثلج الأبيض الذي وصل الشاطئ، ونشرت البلدي صوراً للمرفأ القديم، يظهر ثلوجاً على الرصيف بالقرب من قوارب صغيرة.