يعاني المسافرون الباكستانيون من تأجيل أو إلغاء خطط سفرهم بسبب الأزمات الاقتصادية ونقص العملة الصعبة التي أثرت سلباً على طباعة جوازات السفر.

الأزمة الاقتصادية تؤثر على طباعة جوازات السفر في باكستان

ووفقًا لمسؤول في الإدارة العامة للهجرة والجوازات الباكستانية فقد تم الإبلاغ في تقرير لوكالة بلومبرغ عن نقص في الورق المستخدم في جوازات السفر الذي يتم استيراده من فرنسا.

وقد أشار المسؤول إلى أن عملية استيراد ورق جوازات السفر قد عادت إلى طبيعتها ولكن قد يواجه بعض المتقدمين للحصول على جواز السفر بعض التأخير بسبب الطلبات الكبيرة المتراكمة.

ويعتبر نقص الورق أحد العديد من الاضطرابات التي واجهتها باكستان في السنوات الأخيرة حيث تسبب نقص الدولار في صعوبة دفع ثمن الواردات.

وعلاوة على ذلك لم تتمكن العديد من الشركات الأجنبية من تحويل أرباحها خارج البلاد، على الرغم من التحسن النسبي الذي شهدته الحالة الاقتصادية في وقت سابق من هذا العام.

كجزء من الاستجابة لأزمة نقص الورق فقد نصحت إدارة الجوازات في نهاية الشهر الماضي المتقدمين للحصول على جواز السفر بطلب كتيبات بعدد أقل من الصفحات.

وعلى موقعها الإلكتروني فقد أعلنت الإدارة الجوازات أنه تم (تعليق إصدار جوازات السفر المؤلفة من 100 صفحة مؤقتًا بسبب بعض الأسباب التي لا يمكن تجنبها).