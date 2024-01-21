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الأجواء تعود للتوتر.. روسيا تُسيطر على مدينة أوكرانية

أحمد علي

عادت الأجواء بين روسيا وأوكرانيا للتوتر من جديد خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نجحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، من وضع السيطرة على مدينة أوكرانية.

الجيش الروسي: نجحنا في ضم كراخمالنويه الأوكرانية

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن أنها نجحت في السيطرة على بلدة كراخمالنويه التابعة لمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

وأكدت الوزارة الروسية من أنها قضت على أكثر من 565 عسكرياً، كما أسقطت 43 مسيرة أوكرانية خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية.

وقامت الجيش الروسي بنشر بيان رسمي، حيث أكد خلاله عن أنه نجح في صد سبعة هجمات من قبل القوات الأوكرانية، كما تكبد العناصر المهاجمة نحو 55 عسكرياً.

وأوضح أن القوات الروسية استطاعت تدمير مستودعًا للذخيرة، بجانب تجمع للأجانب في منطقة قسطنطينوفكا بجمهورية دونيتسك، بالإضافة إلى عشرات من المرابض المدفعية الأوكرانية ومواقع لإطلاق النيران.

فيما خرج فولوديمير فيتيو، المتحدث العسكري الأوكراني، في تصريحات تلفزيونية من خلال التلفزيون الوطني الروسي، حيث أكد انسحاب القوات الأوكرانية من القرية، التي نجحت القوات الروسية في السيطرة عليها.

بينما اندلع حريق في محطة غاز روسية إثر إطلاق النار على هذه المحطة.

وأشار فيتيو إلى أن استيلاء روسيا على قرية كراخمالنويه ليس له أي تأثير على الموقف العام بين الجانب الروسي والأوكراني، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي خلال الفترة الحالية هو إنقاذ حياة من يتولون الدفاع في الصفوف.

وشدد على أن القرية ضمت 5 منازل، حيث يعيش بها 45 فردًا فقط قبل اندلاع الحرب، مُردفًا بأن الحصول على مئات الأمتار من الأراضي الأوكرانية ليس له أي انعكاسات، حيث وصفها بأنها ظاهرة مؤقتة.

في سياق آخر، تحدث دنيس بوشيلين، حاكم منطقة دونيتسك، والذي قامت روسيا بتعيينه، أن هناك 25 شخصًا تعرضوا للقتل، بينما أُصيب 20 آخرون، بعد قصف من القوات الأوكرانية على مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا الواقعة شرق أوكرانيا.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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