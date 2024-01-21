الأجواء تعود للتوتر.. روسيا تُسيطر على مدينة أوكرانية

عادت الأجواء بين روسيا وأوكرانيا للتوتر من جديد خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نجحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، من وضع السيطرة على مدينة أوكرانية.

الجيش الروسي: نجحنا في ضم كراخمالنويه الأوكرانية

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن أنها نجحت في السيطرة على بلدة كراخمالنويه التابعة لمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

وأكدت الوزارة الروسية من أنها قضت على أكثر من 565 عسكرياً، كما أسقطت 43 مسيرة أوكرانية خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية.

وقامت الجيش الروسي بنشر بيان رسمي، حيث أكد خلاله عن أنه نجح في صد سبعة هجمات من قبل القوات الأوكرانية، كما تكبد العناصر المهاجمة نحو 55 عسكرياً.

وأوضح أن القوات الروسية استطاعت تدمير مستودعًا للذخيرة، بجانب تجمع للأجانب في منطقة قسطنطينوفكا بجمهورية دونيتسك، بالإضافة إلى عشرات من المرابض المدفعية الأوكرانية ومواقع لإطلاق النيران.

عاجل 🚨🚨🚨🇷🇺⚔️🇺🇦 قبل ساعة الاوكران قصفوا سوق في روسيا اسفر عن مقتل 25 مدني منهم طفلين روسيا: "هجوم سوق دونيتسك هو إرهاب"

"سيعاقب جميع المتورطين والمسؤولين عن الهجوم في دونيتسك. هذا العمل الإرهابي الهمجي ضد السكان المدنيين في الاتحاد الروسي." تم تأكيد مقتل 25 شخصا، ونقل ما… pic.twitter.com/TSMeZHfhwN — TRAVIS | تراڤس (@irode0) January 21, 2024

فيما خرج فولوديمير فيتيو، المتحدث العسكري الأوكراني، في تصريحات تلفزيونية من خلال التلفزيون الوطني الروسي، حيث أكد انسحاب القوات الأوكرانية من القرية، التي نجحت القوات الروسية في السيطرة عليها.

قناة #روسيا اليوم: إقرار أمريكي بالعجز والفشل عن حماية السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل

الرئيس الأمريكي الضربات الأمريكية لن توقف الهجمات اليمنية#البحر_الأحمر#اليمن_يأدب_امريكا pic.twitter.com/jNbZpfcxo2 — اليمن في عيون العالم (@Y0eme1n_1) January 21, 2024

بينما اندلع حريق في محطة غاز روسية إثر إطلاق النار على هذه المحطة.

وأشار فيتيو إلى أن استيلاء روسيا على قرية كراخمالنويه ليس له أي تأثير على الموقف العام بين الجانب الروسي والأوكراني، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي خلال الفترة الحالية هو إنقاذ حياة من يتولون الدفاع في الصفوف.

لا تستطيع روسيا منع الطائرات بدون طيار من التحليق مئات الكيلومترات عبر البلاد إلى لينينغراد وضرب أهداف مهمة هناك. ظهر مقطع فيديو تم تسجيله مباشرة بعد ضرب الطائرة بدون طيار المحطة في أوست لوغا. وفي ذلك الوقت، كان يتم تحميل ثماني سفن ترفع أعلام بنما ومالطا وليبيريا والجابون… pic.twitter.com/H2YRUFPhwa — Arab-Military (@ashrafnsier) January 21, 2024

وشدد على أن القرية ضمت 5 منازل، حيث يعيش بها 45 فردًا فقط قبل اندلاع الحرب، مُردفًا بأن الحصول على مئات الأمتار من الأراضي الأوكرانية ليس له أي انعكاسات، حيث وصفها بأنها ظاهرة مؤقتة.

عربة عسكرية تابعة للجيش الأوكراني من طراز "جيب"، تم تدميرها وتحويلها إلى حطام إثر استهدافها بضربة محكمة من قبل مسيرة انتحارية روسية، على أحد المحاور. pic.twitter.com/TklACjLclH — 🇷🇺روسيا مباشر🇷🇺 (@WLbir) January 21, 2024

في سياق آخر، تحدث دنيس بوشيلين، حاكم منطقة دونيتسك، والذي قامت روسيا بتعيينه، أن هناك 25 شخصًا تعرضوا للقتل، بينما أُصيب 20 آخرون، بعد قصف من القوات الأوكرانية على مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا الواقعة شرق أوكرانيا.