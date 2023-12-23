أصدرت المقاومة الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام بيان عاجل قبل قليل حول بعض عملياتها النوعية خلال الساعات القليلة الماضية، والتي شهدت اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة في غزة وجيش الإحتلال الإسرائيلي، وشهدت هذه الإشتباكات مقتل العديد من الجنود والضباط الإسرائيليين، وتدمير عدد من آليات العدو الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

الآن بيان عاجل من المقاومة الفلسطينية في غزة بعمليات نوعية كبّدت العدو الإسرائيلي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات

بيان من كتائب القسام قبل قليل

حيث أكد المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أن المجاهدين تمكنوا من الإيقاع بعدد 4 جيبات لقيادة العدو في كمين تم إحكامه بشدة، حيث تم تفخيخ المكان بالعديد من العبوات المضادة للدروع والأفراد، وتم تفجير الجيبات الأربعة بمن فيهم من قيادات العدو الإسرائيلي وسحق وقتل القوة بالكامل، وحينما هرعت دبابة لإنقاذهم تم استهدافها بمن فيها بقذيفة الياسين 105، كما جاءت قوة صهيونية أخرى للنجدة والإخلاء فتم استهدافها، وشوهدت بعد ذلك طائرات العدو تنقل القتلى.

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وفي سياق متصل فقد أعلن أبو عبيدة في بيان آخر أنه تم فقد الإتصال بمجموعة من أفراد المقاومة كانت مكلفة بحراسة 5 أفراد من الأسرى الإسرائيليين، ومنهم الثلاثة الذين خرجوا قبل يومين يستنجدون بنتنياهو بأن ينجز صفقة تبادل الأسرى حتى يخرجوا ولا يشيخوا في الأسر، وهؤلاء الثلاثة من المؤسسين لما يسمى بدولة إسرائيل.

كما نشرت القسام على مدار اليوم تفاصيل بعض عملياتها والتي كان من بينها تدمير 5 دبابات صهيونية دفعة واحدة، بعد تفجيرهم بصواريخهم التي لم تنفجر، هذا بالإضافة إلى الإجهاز على 4 جنود وقتلهم من مسافة صفر، وقنص ثلاثة آخرين ببندقية الغول.