الآغا: السعودية تلعب دورًا مميزًا في دعم فلسطين وتحركاتها الدبلوماسية تعزز مكانتها

أشاد السفير الفلسطيني باسم الآغا، بالدور السعودي في دعم فلسطين في المحافل الدولية ومواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدًا أن السعودية وفلسطين يد واحدة، وأن الرياض تساند الحق والعدالة والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما كشف عن جهود السفارة الفلسطينية في مصر لتسهيل عودة المواطنين الفلسطينيين العالقين في حرب غزة إلى السعودية، حيث يعملون أو يدرسون، وحذر من مشروع “إيغور آيلاند” الذي يهدف إلى نقل سكان غزة إلى سيناء وإنهاء قضية فلسطين، مؤكدًا رفض المنظمة التحرير الفلسطينية لهذا المشروع، واستذكر تضحيات الشهداء السعوديين الذين خضبوا بدمائهم تراب فلسطين في حرب 1948.

قال السفير الآغا إن السعودية تلعب دور مهم في دعم فلسطين في المحافل الدولية، وتقف إلى جانبها في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أسفر عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وتدمير البنية التحتية والمنشآت الحيوية في القطاع، وأشار إلى أن السعودية استضافت القمتين العربية والإسلامية في مايو 2023، وأصدرت بيانات قوية تندد بالاعتداءات الإسرائيلية، وتطالب بوقف النار وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأضاف أن السعودية تقوم بتحركات دبلوماسية فعالة لتعزيز مكانة فلسطين، وتعطي التأكيد للعالم بمساندتها لفلسطين، مشيدًا بجهود وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي زار عدة دول لبحث الأزمة الفلسطينية، والتنسيق مع الدول العربية والإسلامية والدولية لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي.

ونقل عن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قوله للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن السعودية وفلسطين يد واحدة حتى تصبح دولة مستقلة عاصمتها القدس، مؤكدًا أن هذا هو الموقف السعودي المتميز، والذي يتماشى مع الحق والعدالة والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقرارات الدولية.

ما هي أهمية الدور السعودي في دعم فلسطين؟

الدور السعودي في دعم فلسطين هو دور مهم ومميز، لأن السعودية هي دولة كبيرة ومؤثرة في المنطقة والعالم، ولها علاقات واسعة مع الدول العربية والإسلامية والدولية، ولها موقف ثابت ومبدئي تجاه القضية الفلسطينية، وتعتبرها قضية مركزية وأولوية للأمة العربية والإسلامية، وتقوم السعودية بدعم فلسطين سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا وماليًا، وتسعى إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، بناءً على الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

جهود السفارة الفلسطينية في مصر لتسهيل عودة العالقين

كشف السفير الآغا عن جهود السفارة الفلسطينية في مصر لتسهيل عودة المواطنين الفلسطينيين العالقين في حرب غزة إلى السعودية، حيث يعملون أو يدرسون، وقال إن السفارة تبذل جهودًا لافتة في هذا الصدد، وتستمر وتيرة الاتصالات مع السفارة الفلسطينية في مصر، التي تتولى تنسيق عودة العالقين عبر معبر رفح البري، الذي يربط بين مصر وغزة.